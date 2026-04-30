Tajna zdravog života - procenjivanje izgleda za preuranjenu smrt, srčani ili moždani udar mogla bi da leži u dlanu, navodi se u studiji koju je objavio medicinski časopis "Lancet".

Istraživanje sprovedeno na više od 14 hiljada ljudi u 14 zemalja sugeriše da je snaga stiska šake bolji pokazatelj budućeg zdravlja od krvnog pritiska, prenosi BBC.

Međunarodni tim lekara je objavio da bi ispitivanje snage stiska moglo biti jednostavan i jeftin test koji bi mogli lekari da sprovode, ali stručnjaci ipak tvrde da nije jasna povezanost između snage stiska šake i zdravlja srca, tako da su potrebna dodatna istraživanja. Maksimalna snaga stiska s godinama se smanjuje, ali ljudi kojima ta snaga opada bržim tempom, nalaze se u većem riziku od zdravstvenih problema, sugeriše studija.

Žene u 20-im imaju snagu stiska od oko 34 kg, što kod žena u 70-im pada na 24 kg, dok su ekvivalentni iznosi za muškarce 54 kg odnosno 38 kg. Istraživanje je pokazalo da smanjanje snage za pet kilograma uvećava rizik od preuranjene smrti za 16 odsto, šanse za fatalni srčani udar povećavaju se za 17, a izgledi za moždani udar rastu za 9 odsto. Istraživači navode da merenje snage stiska šake tačnije predviđa buduće zdravlje od krvnog pritiska, pa da bi to moglo da bude novo oružje u procenjivanju rizika.