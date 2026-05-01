Ne čekajte vikend, odmor, penziju, naučite da živite sa

Irvin Jalom je profesor na Univerzitetu Stanford, jedan od osnivača egzistencijalne psihoterapije (smer moderne dubinske psihologije) i jedna od najpoznatijih psihologa u savremenom svetu.

Jalom je takođe izvanredan pisac, autor desetak pametnih i uzbudljivih knjiga koje čitaocu otkrivaju mozak praktičnog psihologa.

Napravili smo kompilaciju nekoliko odlomaka iz knjiga i intervjua ovog neverovatnog čoveka:

"Pronašao sam ključ za rešavanje života: prvo, želeti samo ono što ti je neophodno, i drugo, voleti ono što se želi."

"U naše vreme niko ne umire od gorkih istina - izbor protuotrova je prevelik."

"Najbolje istine su krvave istine iščupane mesom iz spostvenom životnog iskustva!"

"Odlično smo naučili jednu lekciju: život se ne može odlagati, mora se živeti sada, ne čekajući vikend, odmor, vreme kada deca završavaju fakultet ili kada se penzionišete. Koliko sam puta čuo tužne usklike: "Kakva šteta što sam morao da sačekam dok rak zavlada mojim telom da bih naučio da živim.""

"Ono što imamo često počinje da ima nas."

"Usamljenost ni na koji način ne zavisi od prisustva ili odsustva ljudi u blizini."

"Nada je najveće zlo, ona produžava agoniju."

"Brak je svetinja, ali... bolje je upropastiti brak, nego dopustiti da brak uništi tebe."

"Očaj je cena koju čovek mora da plati za samospoznaju. Zavirite u same dubine života- tamo ćete videti očaj."

"Ne rađajte decu dok ne postanete istinski stvaraoci i ne rađajte stvaraoce. Pogrešno je rađati decu pod uticajem potrebe, pogrešno je koristiti decu da biste ispunili svoju usamljenost, pogrešno je osmišljavati svoj život, proizvodeći još jednu kopiju sebe...."

"Kada upoznam nekoga ko mi se sviđa, počinjem da razmišljam o tome koliko će biti teško rastati se od njega."

"Nikad ne treba da uzimate nešto od osobe, ako nemate šta da joj ponudite zauzvrat."

"Da bi raslo visoko i ponosno, drvetu su potrebne oluje."

"Što više čovek ima u sebi, to manje očekuje od ostatka sveta."