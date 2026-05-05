U videu medvedica strpljivo uči svoje neodlučne mladunce da plivaju u bazenu.

Scena koja prikazuje njenu upornost i nesigurnost mališana izazvala je brojne simpatije.

Na početku snimka koji je zabeležila nadzorna kamera, medvedica je sama u bazenu, dok se njena dva mladunčeta prate i zaustavljaju se na samoj ivici. Medvedica očekuje da medvedići užu u bazen, ali oni oklevaju.Medvedica zatim preuzima inicijativu i hvata jedno mladunče za vrat i polako ga povlači u vodu.



Međutim, izgleda da mali medved nije ljubitelj vode. Čim je dobio priliku, izašao je iz bazena, dok ga je drugo mladunče posmatralo. Drugo mladunče se samo nagnulo preko ivice i popilo malo vode, ali nije ušlo u bazen, a majka nije ni pokušala da ga uvuče.

Video je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su se fokusirali na napore majke medvedice: „Oh, ona zaista pokušava da ih nečemu nauči!“

Mladunčići medveda, inače, uče da plivaju na način sličan deci. Majke ih uče, ponekad ih guraju u vodu, dok mladunčići pronalaze put. Istovremeno, pažljivo se prate i ohrabruju kako bi se osećali udobnije u vodi.

Zanimljivo je i da su drugi snimci porodice medveda sa Instagram naloga Poolbearlife privukli pažnju - na njima oni radoznalo vire kroz staklena vrata kuće, penju se na drvo, piše Fox weather.