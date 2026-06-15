Avio-saobraćaj se poslednjih godina sve češće suočava sa incidentima izazvanim neprimerenim ponašanjem putnika, a bezbednost i kontrola u letelicama ostaju apsolutni prioritet aviokompanija i posada.

Jedan takav slučaj zabeležen je na letu niskotarifne kompanije EasyJet iz Lutona ka Amsterdamu, prenosi The Sun.

Drama tokom taksiranja aviona

Prema navodima svedoka, Airbus A319 već je bio u fazi taksiranja kada je jedan putnik počeo da se ponaša agresivno, navodno udarajući glavom u vrata toaleta i remeteći red u kabini.

Putnici tvrde da je muškarac bio u vidno alkoholisanom stanju i da je već ranije pravio probleme na aerodromu.

Posada je brzo reagovala i u zadnjem delu aviona pokušala da smiri situaciju, a u intervenciji su učestvovali i pojedini putnici kako bi se incident stavio pod kontrolu.

Putnik izbačen iz aviona uz policijsku pratnju

Situacija je eskalirala do fizičkog obračuna, nakon čega je putnik savladan i zadržan do dolaska aerodromske službe. Po sletanju, izveden je iz aviona sa oko 150 putnika i predat policiji.

Let ka Amsterdamu nastavljen je tek nakon što je angažovana nova posada, što je dovelo do višesatnog kašnjenja.

Aviokompanija EasyJet saopštila je da je putnik isključen sa leta zbog “neprimerenog ponašanja”, uz napomenu da su bezbednost putnika i posade njihov najviši prioritet.

“Posada i zemaljsko osoblje obučeni su da brzo i efikasno reaguju u ovakvim situacijama”, navodi se u saopštenju kompanije.