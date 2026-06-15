Preko 60.000 hrišćana nedavno se okupilo na četvorodnevnom događaju povodom Duhova u jednoj od najsekularnijih zemalja Evrope i sveta – Holandiji.

Upravo zbog činjenice da se velika većina građana Holandije izjašnjava kao osobe bez verske pripadnosti, prizori zabeleženi početkom juna u gradu Bidinghauzenu, udaljenom oko sat vremena vožnje od Amsterdama, privukli su pažnju širom sveta.

Poslednjih godina sve više mladih ljudi, naročito pripadnika generacije Z, okreće se hrišćanskoj veri, navode strani mediji.

Buđenje mladih

Na konferenciji povodom Duhova pod nazivom „Opwekking“ (Preporod), održanoj u zabavnom parku Valibi Holand u Bidinghauzenu, okupilo se više od 60.000 ljudi.

Evropski evangelizator Žan-Lik Trašel opisao je događaj kao istorijski trenutak.

– Duh Sveti deluje na snažan način širom Evrope, a ovde u Holandiji oseća se vetar duhovnog preporoda jače nego ikada – rekao je on.

Sam naziv „Opwekking“ znači „preporod“, a ovaj veliki hrišćanski skup svake godine okuplja desetine hiljada vernika. Mnogi učesnici kampuju na licu mesta i prisustvuju brojnim predavanjima, molitvama i duhovnim programima tokom nekoliko dana trajanja konferencije.

Prema podacima organizatora, prošle godine gotovo polovina učesnika bila je mlađa od 30 godina.

Talas vere širi se Evropom

Fondacija Opwekking, nastala tokom holandskog pentekostalnog pokreta, navodi da je njena misija već šest decenija da podstiče ljude da slede Isusa kroz delovanje Duha Svetoga.

Međutim, slični primeri ne beleže se samo u Holandiji. Poslednjih godina sve više evropskih zemalja izveštava o rastu interesovanja mladih za veru i duhovnost.

U Francuskoj su hiljade mladih ljudi krštene tokom vaskršnje noći u Katoličkoj crkvi, što mnogi tumače kao deo šireg duhovnog buđenja koje zahvata Evropu i Sjedinjene Američke Države.

Trašel je nedavno objavio da su se u više od 20 francuskih gradova desetine hiljada ljudi okupile kako bi zajedno molile i javno svedočile svoju veru.

– Nešto se menja. Pred Francuskom je novo poglavlje dok se Crkva okuplja u jedinstvu. Različite zajednice i lideri ostavljaju po strani svoje razlike kako bi uzdigli jedno ime – ime Isusa Hrista – poručio je.

Slični prizori i u regionu

Slični događaji privukli su pažnju i u Hrvatskoj, gde je nedavni Antunovski hod mladih spontano okupio više od 20.000 mladih ljudi u Zagrebu.

Bez velike medijske kampanje, hiljade mladih izašle su na ulice kako bi učestvovale u verskom programu, što su mnogi ocenili kao još jedan pokazatelj da među mlađim generacijama raste interesovanje za duhovnost i veru.

Dok sociolozi pokušavaju da objasne ovaj fenomen, sve je više onih koji veruju da se širom Evrope događa svojevrsno duhovno buđenje mladih koje menja dosadašnju sliku kontinenta.