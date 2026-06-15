U svakodnevnom govoru često koristimo fraze čije nam značenje deluje potpuno jasno, sve dok ne zastanemo i razmislimo o njihovom doslovnom smislu. Jedna od najzanimljivijih i najneobičnijih među njima je izraz „pijan ko majka“, kojim se opisuje osoba u stanju teške alkoholisanosti.

Na prvi pogled, poređenje sa majkom može delovati nelogično, pa čak i zbunjujuće. Međutim, prema jednom tumačenju, iza ove fraze krije se istorijski kontekst koji potiče iz vremena kada savremena medicina nije bila razvijena.

Porođaj u prošlosti i odsustvo anestezije

U ranijim epohama žene nisu imale pristup epiduralnoj anesteziji, lekovima protiv bolova niti bolničkim uslovima kakve danas poznajemo. Porođaji su se odvijali kod kuće, uz pomoć babica ili članova porodice, a bolovi su često bili izuzetno jaki i dugotrajni.

U takvim uslovima tražila su se različita sredstva za ublažavanje bola i opuštanje tela.

Alkohol kao sredstvo za ublažavanje bola

Jedno od retkih dostupnih „sredstava“ u to vreme bio je alkohol. Ženama su, prema ovom tumačenju, davane veće količine jakih alkoholnih pića, poput rakije ili vina, kako bi se umanjio bol i olakšao porođaj.

Cilj je bio da se telo opusti i da se proces porođaja učini podnošljivijim, što je često dovodilo do stanja teške omamljenosti.

Kako je nastao izraz

Vremenom se, kroz usmeno prenošenje, zadržala slika ekstremnog stanja alkoholisanosti, dok je originalni kontekst vezan za porođaj i medicinske okolnosti iščezao iz kolektivnog sećanja.

Tako je nastao izraz koji danas koristimo da opišemo osobu koja je izgubila kontrolu zbog alkohola, iako njegovo izvorno značenje ima potpuno drugačiju pozadinu.