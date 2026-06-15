Snažno nevreme koje je danas pogodilo delove Bosne i Hercegovine, svega nekoliko desetina kilometara od granice sa Srbijom, izazvalo je brojne probleme. Grad veličine lešnika, obilna kiša, jak vetar i grmljavina zabeleženi su na više lokacija, dok meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vreme nastavlja i tokom večeri.

Posle veoma toplog i sparnog dana, snažni olujni sistemi zahvatili su područje Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Višegrada, mesta koja se nalaze u neposrednoj blizini Srbije.

Grad tukao, nestajalo struje

Najviše problema prijavljeno je na Palama, gde je nevreme bilo praćeno gradom veličine lešnika.

Jaki pljuskovi i olujni udari vetra doveli su do prekida u snabdevanju električnom energijom u pojedinim delovima opštine, dok su građani na društvenim mrežama objavljivali snimke nevremena.

Pored Pala, snažna grmljavinska aktivnost zabeležena je i u Istočnom Novom Sarajevu.

Višegrad pod vodom

Nevreme je tokom popodneva stiglo i do Višegrada.

Tamni olujni oblaci potpuno su prekrili nebo, a obilna kiša za kratko vreme pretvorila je pojedine ulice u bujice. Voda se zadržavala na kolovozima, što je dodatno otežalo saobraćaj.

Meteorolozi upozoravaju da se lokalno mogu očekivati nove jače padavine i grmljavinski procesi.

Opasnost preti i Srbiji

Nevremena koja se razvijaju iznad Bosne i Hercegovine često se kreću prema zapadu i severozapadu Srbije, zbog čega meteorolozi pažljivo prate situaciju.

Republički hidrometeorološki zavod već je upozorio da se i tokom večeri u pojedinim delovima Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, lokalno obilne padavine, grad i jak vetar.

Posebno su na udaru severni i zapadni krajevi zemlje, gde su mogući intenzivni grmljavinski sistemi.

Vreme ostaje nestabilno

Nakon jučerašnjeg nevremena koje je pogodilo delove Vojvodine, Bačke, Banata i Beograda, atmosfera nad regionom i dalje je veoma nestabilna.

Zbog velike količine vlage i visokih temperatura stvaraju se uslovi za razvoj jakih oluja, pa stručnjaci savetuju građanima da prate najnovija upozorenja i izbegavaju boravak na otvorenom tokom nailaska grmljavinskih oblaka.

Inače, nakon nevremena sinoć, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izrazilo je danas razumevanje za zabrinutost poljoprivrednih proizvođača zbog nevremena koje je prethodnih dana zahvatilo delove Srbije i naglašava da će se o posledicama znati tek nakon obilaska terena i procena nadležnih službi. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.