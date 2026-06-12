Sveštenik Aleksandar Praščević otkrio je kako da sačuvate unutrašnji mir kada se suočite sa ljudima koji vas provociraju, vređaju ili pokušavaju da vas izbace iz ravnoteže.

Kroz život srećemo različite ljude. Neki nam donose radost, podršku i lepe reči, dok drugi kao da traže način da nas povrede, uvrede ili isprovociraju. Mnogi se u takvim situacijama iscrpljuju pokušavajući da se opravdaju ili odbrane, ali prema rečima sveštenika Aleksandra, upravo tu prave najveću grešku.

Pozivajući se na mudrost starca Tadeja, on objašnjava da odgovor na provokacije nije u raspravi, već u očuvanju mira.

„Da li u vašem okruženju postoje ljudi koji stalno pokušavaju da vas isprovociraju, a vi se samo trošite i iscrpljujete braneći se? Za izlaz iz takve neprijatne situacije poslušajte savet starca Tadeja“, rekao je sveštenik.

Starac Tadej je govorio:

„Pusti to. Danas nas uvredi jedan čovek, sutra neko drugi. Mi stalno obraćamo pažnju na uvrede, a treba sve to da savladamo mirom i da ne primamo k srcu. Kada ne primamo uvrede k srcu, neprijatelj još pokušava da vređa, ali ako se to odbije od nas, naš unutrašnji mir ostaje netaknut. Vremenom ljudi vide da njihove reči ne izazivaju reakciju i na kraju odustanu.“

Ne hranite zlobu svojom reakcijom

Sveštenik Aleksandar ističe da ljudi koji vređaju često očekuju burnu reakciju i upravo iz nje crpe zadovoljstvo.

„Osoba koja vas vređa zapravo se hrani vašom reakcijom. Zato je ponekad najbolje da je počastite ćutanjem ili ignorisanjem. Zlobi vrlo brzo dosadi kada ne dobije ono što želi“, objasnio je.

Prema njegovim rečima, najvažnije je sačuvati svoje srce, svoj mir i ne dozvoliti da tuđe reči upravljaju našim emocijama.

„Neka ljudi govore šta žele. Vi sačuvajte svoj unutrašnji mir i nastavite svojim putem“, poručio je sveštenik Aleksandar.

Njegova poruka podseća da najveća pobeda nije u tome da nekoga nadjačamo u raspravi, već da ne dozvolimo da nam oduzme spokoj i radost.