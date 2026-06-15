Ujutro na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde se očekuje magla ili niska oblačnost, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje.

U Beogradu ujutro na širem području grada kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša oko 27 stepeni.

Tokom noći umereno naoblačenje. Prema izgledima za narednih sedam dana, očekuje se pretežno sunčano i toplije.

Sredinom sedmice u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, a zatim samo u planinskim krajevima istočne i južne Srbije uz dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

Na snazi žuti meteoalarm

Inače, upravo zbog kiše i grmljavine, RHMZ je za utorak i sredu upalio žuti meteoalam u delovima zemlje.

Žuti meteoalarm zbog grmljavine i zbog kiše u utorak važi za Jugozapadnu Srbiju i KiM, dok za grmljavinu važi za Jugoistolnu Srbiju.

U sredu žuti meteoalarm važi, osim za pomenute delove zemlje, i za Bačku i Banat.

Žuti meteoalarm što znači potencijalno, ali ne i nužno opasno vreme.

Temperatura skače na 35 stepeni

U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni.

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