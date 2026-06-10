Čovek koji je nedavno renovirao kupatilo još se oporavlja od šoka koji je doživeo.

On je na Redditu podelio objavu - fotografiju "neobičnih gljiva " koje je pronašao ispod poda svog kupatila, te je zatražio pomoć zajednice da ih identifikuje.

Fotografija koju je objavio zaista izgleda jezivo - crne gljive nalik velikom prekrivaču proširile su se ispod poda. Prizor deluje zastrašujuće, a mnogi su ga komentarisali.

Tako je jedan Reddit korisnik napisao: “Ovo kupatilo je sponzorisano od strane ‘The Last of Us’“.‘ Inače The Last of Us’ ("Poslednji od nas") je popularna videoigra i kasnije televizijska serija koja prikazuje postapokaliptični svijet uništen pandemijom gljivične infekcije. Priča počinje kada se čovečanstvo suoči s mutiranom vrstom gljive Cordyceps, koja se u igri i seriji širi među ljudima i preuzima kontrolu nad njihovim mozgom.

Drugi korisnik je dodao: “Nemojte me povrediti“. Treći je pokušao da objasni bizarnu scenu: “Jedan čovek je sugerisao da sve izgleda kao crna buđ. Da li ste imali poplavu u kupatilu? Trenutno bih se više brinuo za podlogu“.

Bilo je i korisnika koji su savetovali vlasniku da “zapali kuću” ili da je sruši i ponovo sagradi.