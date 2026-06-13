Međutim, jedna Srpkinja koja trenutno odmara na Crnom moru odlučila je da podeli svoje iskustvo i otkrije kako stvari zaista izgledaju na terenu.

Dragana je u popularnoj Fejsbuk grupi posvećenoj letovanju u Bugarskoj objavila detaljan utisak iz Nesebara i tom prilikom poručila da je stvarnost potpuno drugačija od onoga što je čitala pre putovanja.

Pre polaska sam se načitala raznih priča i komentara, ali sada kada smo ovde mogu da kažem da mnoge predrasude nemaju veze sa stvarnošću. More nije mutno niti liči na močvaru. Plavo je, slano, prozirno i veoma čisto, posebno na južnoj plaži u Nesebaru - napisala je ona.

Dodala je da je voda već sada prijatna za kupanje i da podjednako uživaju i odrasli i deca.

More čisto, plaže uređene

Kako navodi, plaže su peščane, uredne i veoma čiste, a prisustvo male količine algi smatra potpuno normalnim za svako more.

Na pojedinim mestima ima malo trave ili poneka alga, ali to je sasvim prirodno i ne predstavlja nikakav problem - objasnila je.

Važno upozorenje za turiste

Pored lepih utisaka, Dragana je upozorila buduće turiste da ne potcenjuju sunce.

Temperature su oko 30 stepeni, duva prijatan vetar pa deluje kao da nije toliko vruće, ali vrlo lako možete da izgorite. Krema za sunčanje je obavezna - poručila je.

Cene slične kao u Srbiji

Govoreći o troškovima, navela je da su cene uglavnom uporedive sa onima u Srbiji, dok su pojedini proizvodi čak i povoljniji.

Gorivo i cigarete su jeftiniji. Postoje restorani za svačiji budžet, od povoljnijih do luksuznijih. Svako može da pronađe nešto za sebe - napisala je.

Posebno ju je oduševila ponuda sadržaja za porodice sa decom.

Sunčev Breg i okolna mesta prepuni su zabave, atrakcija i sadržaja za sve generacije. Bukvalno na svakom koraku ima nešto zanimljivo - navela je.

"Niko nikoga ne osuđuje"

Ono što joj je ostavilo možda i najjači utisak jeste atmosfera među turistima.

Ljudi dolaze sa svih strana i svi su opušteni. Niko ne gleda ko je poneo hranu od kuće, suncobran ili sopstvenu opremu za plažu. Nema osuđivanja i nepotrebnih komentara - istakla je.

Na kraju je priznala da ju je Nesebar potpuno osvojio.