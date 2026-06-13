Međutim, jedna Srpkinja koja trenutno odmara na Crnom moru odlučila je da podeli svoje iskustvo i otkrije kako stvari zaista izgledaju na terenu.
Dragana je u popularnoj Fejsbuk grupi posvećenoj letovanju u Bugarskoj objavila detaljan utisak iz Nesebara i tom prilikom poručila da je stvarnost potpuno drugačija od onoga što je čitala pre putovanja.
- Pre polaska sam se načitala raznih priča i komentara, ali sada kada smo ovde mogu da kažem da mnoge predrasude nemaju veze sa stvarnošću. More nije mutno niti liči na močvaru. Plavo je, slano, prozirno i veoma čisto, posebno na južnoj plaži u Nesebaru - napisala je ona.
Dodala je da je voda već sada prijatna za kupanje i da podjednako uživaju i odrasli i deca.
More čisto, plaže uređene
Kako navodi, plaže su peščane, uredne i veoma čiste, a prisustvo male količine algi smatra potpuno normalnim za svako more.
- Na pojedinim mestima ima malo trave ili poneka alga, ali to je sasvim prirodno i ne predstavlja nikakav problem - objasnila je.
Važno upozorenje za turiste
Pored lepih utisaka, Dragana je upozorila buduće turiste da ne potcenjuju sunce.
- Temperature su oko 30 stepeni, duva prijatan vetar pa deluje kao da nije toliko vruće, ali vrlo lako možete da izgorite. Krema za sunčanje je obavezna - poručila je.
Cene slične kao u Srbiji
Govoreći o troškovima, navela je da su cene uglavnom uporedive sa onima u Srbiji, dok su pojedini proizvodi čak i povoljniji.
- Gorivo i cigarete su jeftiniji. Postoje restorani za svačiji budžet, od povoljnijih do luksuznijih. Svako može da pronađe nešto za sebe - napisala je.
Posebno ju je oduševila ponuda sadržaja za porodice sa decom.
- Sunčev Breg i okolna mesta prepuni su zabave, atrakcija i sadržaja za sve generacije. Bukvalno na svakom koraku ima nešto zanimljivo - navela je.
"Niko nikoga ne osuđuje"
Ono što joj je ostavilo možda i najjači utisak jeste atmosfera među turistima.
- Ljudi dolaze sa svih strana i svi su opušteni. Niko ne gleda ko je poneo hranu od kuće, suncobran ili sopstvenu opremu za plažu. Nema osuđivanja i nepotrebnih komentara - istakla je.
Na kraju je priznala da ju je Nesebar potpuno osvojio.
- Prvi put smo ovde i oduševljeni smo. Stari grad, plaže, atmosfera i sadržaji su prelepi. I nama i deci je fantastično. Svima koji dolaze prvi put poručujem da se opuste i uživaju jer je zaista lepo - zaključila je Dragana.
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