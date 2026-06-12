Zamislite da legnete da spavate u jednoj zemlji, a probudite se u drugoj. Ili da vam krevet bukvalno deli granica između dve države. Iako zvuči kao turistička zanimljivost, upravo to nudi hotel Arbez, smešten u malom alpskom selu La Kjur, na samoj granici Francuske i Švajcarske.

Ovaj neobični hotel, nedaleko od Ženevskog jezera, već više od jednog veka privlači posetioce iz celog sveta zahvaljujući jedinstvenoj lokaciji na kojoj državna granica prolazi kroz sobe, hodnike i čak krevete.

Kako je nastao hotel na granici dve države?

Priča počinje 1862. godine, kada su Francuska i Švajcarska rešile dugogodišnji granični spor u oblasti doline Val de Dap. Nova linija razgraničenja povučena je kroz selo La Kjur, pri čemu su pojedine parcele i objekti ostali presečeni između dve države.

Upravo tada lokalni preduzetnik Pontis uočava neobičnu priliku. Pre nego što je sporazum zvanično stupio na snagu, on gradi trospratnicu tačno na liniji buduće granice.

Objekat je u početku imao različite funkcije – jedan deo zgrade služio je kao prodavnica, dok je drugi bio bar. Tek 1921. godine dobija današnji oblik hotela, kada ga preuzima porodica Arbez, koja ga vodi i danas.

Granica kroz sobe, hodnike i krevete

Najveća posebnost hotela Arbez je činjenica da granica između Francuske i Švajcarske prolazi kroz gotovo sve delove objekta.

Ona se nalazi u:

hodnicima

kuhinji

trpezariji

pojedinim sobama

pa čak i kroz krevete

Najpoznatiji je apartman za mladence, u kojem linija razdvajanja prolazi direktno kroz bračni krevet. Tako se dešava da jedna osoba spava u Francuskoj, dok druga istovremeno boravi u Švajcarskoj.

U nekim sobama granica deli prostor tako da se, na primer, krevet nalazi u jednoj državi, dok je kupatilo u drugoj.

Mesto sa važnom istorijskom ulogom

Tokom Drugog svetskog rata hotel Arbez imao je i značajnu stratešku ulogu.

Pošto je deo zgrade pripadao neutralnoj Švajcarskoj, određeni delovi objekta bili su nedostupni nemačkim vojnim snagama. Zbog toga su gornji spratovi korišćeni kao sklonište za izbeglice i pripadnike francuskog Pokreta otpora.

Danas: turistička atrakcija sa jedinstvenim doživljajem

Danas je hotel Arbez mali porodični hotel sa svega desetak soba, ali sa jednim od najneobičnijih koncepta u Evropi.

Posetioci dolaze zbog:

jedinstvenog iskustva boravka u dve države istovremeno

alpskog pejzaža

spoja francuske i švajcarske kuhinje

i istorijske priče koja se i dalje oseća u svakom delu zgrade

Hotel Arbez ostaje dokaz da granice na mapi ne moraju uvek da razdvajaju – ponekad mogu i da spoje jednu sasvim posebnu priču.