Paradajz važi za zahvalnu biljku u bašti, ali samo dok vremenski uslovi ostaju stabilni. Kada nastupe vlažni dani, nagle promene temperature i sparina, mnogi baštovani se suočavaju sa istim problemom – listovi tamne, plodovi propadaju, a biljka brzo gubi snagu.
Najčešći uzrok su gljivične bolesti poput plamenjače i sive truleži, koje se naročito brzo razvijaju kada biljka duže ostaje vlažna. Zbog toga iskusni baštovani ne čekaju prve simptome, već deluju preventivno.
Zašto paradajz najčešće oboleva nakon kiše?
Paradajz ne podnosi dugotrajnu vlagu na listovima. Kada kiša traje više dana ili se biljka zaliva preko nadzemnih delova, stvara se idealno okruženje za razvoj gljivica.
Situaciju dodatno pogoršava:
- Pregusto posađen zasad
- Slaba cirkulacija vazduha
- Neprekidna vlaga na listovima
Prvi znaci problema najčešće se pojavljuju na lišću: tamne fleke, sivkaste naslage, sušenje ivica i promene na plodovima. Ako se bolest uoči na vreme, ključno je odmah ukloniti zaražene delove biljke.
Prirodna zaštita: soda bikarbona kao preventivni saveznik
Jedan od najčešće korišćenih domaćih preparata za paradajz pravi se od sode bikarbone.
Osnovna mešavina uključuje:
- 1 litar vode
- 1 kašičicu sode bikarbone
- nekoliko kapi blagog tečnog sapuna
- po želji malo biljnog ulja
Sapun pomaže da se rastvor zadrži na listovima, dok soda menja površinske uslove na listu i može usporiti razvoj gljivica.
Rastvor se nanosi prskanjem, najbolje rano ujutru ili uveče, nikako po jakom suncu. Dovoljno je tretiranje jednom nedeljno, a nakon obilnih padavina postupak se može ponoviti kada se biljka osuši.
Preslica jača otpornost biljke
U organskom baštovanstvu često se koristi i preslica, biljka bogata silicijumom.
Od nje se priprema čaj koji se koristi za prskanje paradajza:
- Preslica se kuva u vodi
- Tečnost se hladi i procedi
- Po potrebi razblažuje pre upotrebe
Ovaj preparat ne deluje brzo, ali dugoročno jača biljku i pomaže joj da bolje podnese stresne vremenske uslove. Najčešće se koristi preventivno, na svakih 7 do 10 dana.
Mleko kao blaga zaštita listova
Još jedan popularan domaći trik je razblaženo mleko, u odnosu 1:9 (mleko i voda).
Ova smesa se prska po listovima jednom nedeljno i smatra se da može pomoći u smanjenju razvoja gljivica na površini biljke.
Međutim, kao i kod drugih prirodnih sredstava, mleko je najefikasnije kada se koristi preventivno, a ne kada je biljka već ozbiljno zaražena.
Najvažnije pravilo: listovi moraju ostati suvi
Bez obzira na preparate, osnovna greška u gajenju paradajza je zalivanje preko lišća.
Stručnjaci savetuju:
- Zalivanje isključivo pri korenu
- Ujutru ili uveče
- Uklanjanje donjih listova koji dodiruju zemlju
Takođe, zaražene listove i plodove treba odmah ukloniti iz bašte, a ne ostavljati ih u blizini biljaka.
Uz pravilnu negu i preventivne mere, paradajz može ostati zdrav i tokom najvlažnijih letnjih perioda, bez obzira na promene vremena.
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