Paradajz važi za zahvalnu biljku u bašti, ali samo dok vremenski uslovi ostaju stabilni. Kada nastupe vlažni dani, nagle promene temperature i sparina, mnogi baštovani se suočavaju sa istim problemom – listovi tamne, plodovi propadaju, a biljka brzo gubi snagu.

Najčešći uzrok su gljivične bolesti poput plamenjače i sive truleži, koje se naročito brzo razvijaju kada biljka duže ostaje vlažna. Zbog toga iskusni baštovani ne čekaju prve simptome, već deluju preventivno.

Zašto paradajz najčešće oboleva nakon kiše?

Paradajz ne podnosi dugotrajnu vlagu na listovima. Kada kiša traje više dana ili se biljka zaliva preko nadzemnih delova, stvara se idealno okruženje za razvoj gljivica.

Situaciju dodatno pogoršava:

Pregusto posađen zasad

Slaba cirkulacija vazduha

Neprekidna vlaga na listovima

Prvi znaci problema najčešće se pojavljuju na lišću: tamne fleke, sivkaste naslage, sušenje ivica i promene na plodovima. Ako se bolest uoči na vreme, ključno je odmah ukloniti zaražene delove biljke.

Prirodna zaštita: soda bikarbona kao preventivni saveznik

Jedan od najčešće korišćenih domaćih preparata za paradajz pravi se od sode bikarbone.

Osnovna mešavina uključuje:

1 litar vode

1 kašičicu sode bikarbone

nekoliko kapi blagog tečnog sapuna

po želji malo biljnog ulja

Sapun pomaže da se rastvor zadrži na listovima, dok soda menja površinske uslove na listu i može usporiti razvoj gljivica.

Rastvor se nanosi prskanjem, najbolje rano ujutru ili uveče, nikako po jakom suncu. Dovoljno je tretiranje jednom nedeljno, a nakon obilnih padavina postupak se može ponoviti kada se biljka osuši.

Preslica jača otpornost biljke

U organskom baštovanstvu često se koristi i preslica, biljka bogata silicijumom.

Od nje se priprema čaj koji se koristi za prskanje paradajza:

Preslica se kuva u vodi

Tečnost se hladi i procedi

Po potrebi razblažuje pre upotrebe

Ovaj preparat ne deluje brzo, ali dugoročno jača biljku i pomaže joj da bolje podnese stresne vremenske uslove. Najčešće se koristi preventivno, na svakih 7 do 10 dana.

Mleko kao blaga zaštita listova

Još jedan popularan domaći trik je razblaženo mleko, u odnosu 1:9 (mleko i voda).

Ova smesa se prska po listovima jednom nedeljno i smatra se da može pomoći u smanjenju razvoja gljivica na površini biljke.

Međutim, kao i kod drugih prirodnih sredstava, mleko je najefikasnije kada se koristi preventivno, a ne kada je biljka već ozbiljno zaražena.

Najvažnije pravilo: listovi moraju ostati suvi

Bez obzira na preparate, osnovna greška u gajenju paradajza je zalivanje preko lišća.

Stručnjaci savetuju:

Zalivanje isključivo pri korenu

Ujutru ili uveče

Uklanjanje donjih listova koji dodiruju zemlju

Takođe, zaražene listove i plodove treba odmah ukloniti iz bašte, a ne ostavljati ih u blizini biljaka.

Uz pravilnu negu i preventivne mere, paradajz može ostati zdrav i tokom najvlažnijih letnjih perioda, bez obzira na promene vremena.