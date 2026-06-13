Mujo čuvao stado ovaca na livadi, pa poneo novine da čita. Seo na panj i čitao, čitao ali mu se pridremalo, pa počeo da klima glavom gore-dole. Ovan predvodnik pomislio da ga to čobanin izaziva na dvoboj, pa se zaleti i tresne Muju posred čela. Kad je kasnije došao sebi, Mujo viknu:

• Ko mi ubi ovna, da mu majku...



