Mujo čuvao stado ovaca na livadi, pa poneo novine da čita. Seo na panj i čitao, čitao ali mu se pridremalo, pa počeo da klima glavom gore-dole. Ovan predvodnik pomislio da ga to čobanin izaziva na dvoboj, pa se zaleti i tresne Muju posred čela. Kad je kasnije došao sebi, Mujo viknu:
• Ko mi ubi ovna, da mu majku...
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Vic dana: Mujo čuvao stado ovaca na livadi, pa poneo novine da čita..
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Mujo čuvao stado ovaca na livadi, pa poneo novine da čita. Seo na panj i čitao, čitao ali mu se pridremalo, pa počeo da klima glavom gore-dole. Ovan predvodnik pomislio da ga to čobanin izaziva na dvoboj, pa se zaleti i tresne Muju posred čela. Kad je kasnije došao sebi, Mujo viknu:
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