Aroma zapečenog mladog krompira, njegova hrskava korica i blaga slast razlog su zbog kojeg ga mnogi s nestrpljenjem čekaju čim se pojavi na pijacama u proleće.

Ipak, iako je reč o jednom od omiljenih priloga, deo pre pripreme – čišćenje – retko kome je prijatan. Zemlja pod noktima, dugotrajno ribanje i stajanje iznad sudopere često se doživljavaju kao neizbežan deo procesa.

Dobra vest je da profesionalni kuvari odavno koriste jednostavne metode koje skraćuju ovaj posao na svega minut.

Najčešća greška kod čišćenja mladog krompira

Mnogi mladi krompir tretiraju isto kao stari, zimski krompir, što je greška.

Njegova opna je tanka i nežna, pa klasično ljuštenje nožem ili struganjem često uklanja i sloj ispod kore – deo u kojem se nalazi najviše arome.

Zbog toga se gubi i deo ukusa koji mladi krompir čini posebnim.

Trik sa kuhinjskom krpom – najbrža metoda

Jedna od najefikasnijih metoda ne zahteva nikakve posebne alate.

Potrebno je:

Dobro oprati krompir pod mlazom vode

Stavite ga na suhu pamučnu krpu

Preklopiti krpu i snažno je valjati i trljati oko 30–60 sekundi

Već nakon kratkog vremena, tanka opna počinje sama da se odvaja.

Dodatni trik sa solju

Ako je krompir stariji i opna tvrđa, u krpu možete dodati kašiku krupne soli.

So deluje kao prirodni abraziv i pomaže da se uklone i najuporniji ostaci zemlje, čak i iz sitnih udubljenja.

Brza metoda u tegli

Za veće količine krompira postoji još brže rešenje.

Postupak:

Opran krompir stavite u veću staklenu teglu

Dodajte malo vode

Dobro zatvorite i snažno protresite oko 1 minut

Trenje o zidove posude pomaže da se opna sama oljušti.

Važno je koristiti čvrstu staklenu posudu kako ne bi došlo do oštećenja.

Ključni saveti za najbolji rezultat

Da bi metoda sa krpom bila uspešna, važno je da:

Krpa bude potpuno suva

Koristite pamučnu tkaninu (mikrofiber je manje efikasan)

Ne ljuštite krompir previše unapred

Oljušten mladi krompir brzo tamni, pa ga je najbolje pripremati neposredno pre kuvanja ili pečenja.

Ako morate da ga sačuvate, držite ga u hladnoj vodi sa nekoliko kapi sirćeta kako biste usporili oksidaciju.

Mali trik koji menja rutinu u kuhinji

Ove jednostavne metode ne samo da štede vreme, već i čuvaju ukus i strukturu mladog krompira.

Umesto dugog ribanja i ljuštenja, dovoljna je krpa, malo soli ili tegla – i posao koji je ranije trajao desetak minuta završava se za manje od jednog.