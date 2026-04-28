Jedan stranac afričkog porekla podelio je na Redditu svoje iskustvo boravka u Beogradu, tvrdeći da mu nije bilo nimalo prijatno. Njegova objava brzo je izazvala brojne reakcije i otvorila raspravu o tome da li su u pitanju predrasude ili lična iskustva.

„Kao osoba tamnije puti, zašto su Srpkinje toliko rasistički nastrojene?“, upitao je na početku, objašnjavajući da je do takvog zaključka došao nakon što ga je više devojaka odbilo.

„Ja sam muškarac tamnije puti i pre mesec dana sam stigao u Beograd. Kako sam želeo da upoznam neku Srpkinju, ostao sam šokiran – svaka kojoj sam prišao me je odbila, i mislim da je to zbog moje boje kože. Takođe, jedna mi je rekla da ličim na majmuna“, napisao je.

Dodao je i: „Zašto je to tako? Da li ste svi ovde takvi? Jedino gore iskustvo imao sam u Hrvatskoj, gde sam posle nekog vremena prestao da prilazim devojkama. Iskreno sam šokiran.“

„Pomiri se s tim“

U komentarima se ubrzo razvila žustra rasprava. Mnogi korisnici su pokušali da objasne da odbijanje ne mora nužno imati veze sa rasom, već sa načinom komunikacije ili ličnim preferencijama.

„Tražio si avanturu za jednu noć. Bio si odbijen. Pomiri se s tim“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Dakle, tvrdiš da su Srpkinje rasisti zato što te je jedna uvredila i nazvala majmunom?“

Sporna reč „majmun“

Posebnu pažnju izazvala je upravo ta uvreda. Neki su istakli da se u lokalnom govoru ta reč često koristi kao opšta uvreda, a ne nužno kao rasna.

„Kao što je već rečeno, ‘majmun’ se ovde koristi kao uvreda za inteligenciju, ne za rasu. Verovatno je imalo veze s tvojim pristupom“, napisao je jedan komentator.

Uključila se i Srpkinja

U diskusiju se uključila i jedna korisnica koja je pokušala da pruži širi kontekst:

„Misliš li da će neka Srpkinja biti impresionirana muškarcem afričkog porekla? Većina Srba su visoki i krupni. Očigledno nemaš nešto što one traže. Takođe, ako Srpkinje izlaze sa strancima, često biraju one koji su im slični, poput Španaca. Verovatnije je da nisi ostavio dobar utisak, a ne da je problem u tvojoj rasi. Mnogi Afrikanci žive u Srbiji još od 60-ih i nemaju problem da se uklope“, napisala je.

Nakon velikog broja komentara i burne rasprave, autor je ubrzo obrisao objavu – zajedno sa svojim profilom.