Kineska internet platforma AliExpress, poznata po prodaji proizvoda po veoma niskim cenama, u svoju ponudu uvrstila je montažne kuće koje privlače ogromnu pažnju kupaca širom sveta. Reč je o sklopivim i proširivim stambenim jedinicama koje koštaju već od 4.783 evra, a prodaju se uz obećanje besplatne dostave iz Kine.

Ovaj trend jeftinog i brzog rešavanja stambenog pitanja već je postao veoma popularan u pojedinim zemljama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, gde kupci masovno naručuju slične montažne i kontejnerske kuće preko kineskih platformi.

Ponuda obuhvata različite modele montažnih kuća površine od približno 30 do 50 kvadratnih metara. Neke kuće stižu potpuno sastavljene, dok su druge sklopive i namenjene lakšem transportu.

Jedan od najtraženijih modela prodaje se za 4.783 evra. Prema opisu proizvođača, kuća ima tri spavaće sobe, kuhinju i kupatilo, a svi osnovni sistemi su već ugrađeni, što omogućava useljenje odmah nakon postavljanja na lokaciju.

Proizvođač navodi i da objekat poseduje kvalitetnu izolaciju koja pruža zaštitu od visokih i niskih temperatura, kao i drugih vremenskih uslova.

Niska cena nije i konačan trošak

Iako početna cena zvuči veoma primamljivo, stručnjaci upozoravaju da kupci moraju računati na dodatne troškove. Cena zavisi od opreme, dimenzija i eventualnih prilagođavanja, a na isporuku se u proseku čeka oko dva meseca.

U ponudi se nalazi i model od oko 4.900 evra koji može potpuno da se prilagodi željama kupca.

Većina ovih kuća izrađena je od čelične konstrukcije, a po potrebi mogu da se premeštaju dizalicom. Takođe, moguće je povezivanje više jedinica kako bi se dobio veći životni prostor.

Potrebne dozvole i dodatni radovi

Stručnjaci naglašavaju da kupovina ovakve kuće ne znači automatsko rešavanje stambenog pitanja.

Pre useljenja potrebno je pribaviti odgovarajuće dozvole i saglasnosti lokalnih institucija, naročito ako će objekat služiti za stanovanje ili biti postavljen na posebnoj parceli.

Kuća mora da ispuni i propise koji se odnose na bezbednost, zaštitu od požara i energetsku efikasnost.

Pored toga, vlasnici moraju da obezbede priključke za struju, vodu i kanalizaciju. U većini slučajeva biće potrebno angažovanje stručnjaka za elektroinstalacije i vodovodne radove.

Iako kuće stižu gotovo završene, ne mogu se postaviti direktno na zemlju. Neophodno je prethodno pripremiti čvrstu betonsku podlogu kako bi se izbegla kasnija oštećenja i sleganje terena.

Uprkos dodatnim troškovima i administrativnim procedurama, interesovanje za ovakve montažne kuće nastavlja da raste, jer mnogi u njima vide znatno jeftiniju alternativu klasičnoj gradnji i sve skupljim nekretninama.