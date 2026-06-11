Interesovanje za drevni indijski sistem uređenja prostora, poznat kao Vastu Šastra, poslednjih godina sve je veće širom sveta. Mnogi ga smatraju pretečom feng šuija, a njegove principe danas proučavaju arhitekte, dizajneri enterijera i ljudi koji žele da svoj dom pretvore u prijatnije i skladnije mesto za život.

Pristalice ovog učenja veruju da raspored prostorija, nameštaja, svetlosti i otvorenog prostora može da utiče ne samo na atmosferu doma, već i na raspoloženje, porodične odnose i osećaj blagostanja.

Drevno učenje koje je preživelo vekove

Vastu Šastra se smatra jednim od najstarijih sistema za planiranje životnog prostora. Njeni koreni vezuju se za drevna vedska znanja, a osnovna ideja jeste da čovek, priroda i prostor u kojem živi neprestano utiču jedni na druge.

Prema ovom učenju, kuća nije samo skup zidova i nameštaja, već svojevrsni energetski organizam. Zato raspored prostorija, položaj vrata, prozora i nameštaja navodno mogu da utiču na kvalitet svakodnevnog života.

Znanje o Vastuu vekovima se prenosilo sa učitelja na učenika, a kasnije su njegovi principi stigli i van granica Indije, ostavljajući trag i na drugim sistemima uređenja prostora, uključujući feng šui.

Na čemu se zasniva Vastu?

Pristalice Vastu Šastre smatraju da na prostor utiču prirodne sile povezane sa kretanjem Sunca, Meseca i planeta. Zato se posebna pažnja posvećuje stranama sveta, rasporedu prostorija i slobodnom protoku svetlosti i vazduha.

Savremeni stručnjaci pojedine principe povezuju sa psihologijom prostora i uticajem okruženja na ljudsko raspoloženje.

Prema ovoj filozofiji, uredan i skladan dom doprinosi osećaju mira i stabilnosti, dok prenatrpan i neorganizovan prostor može da pojača stres i umor.

Najvažnija pravila Vastu Šastre

Jedan od osnovnih principa odnosi se na raspored prostorija prema stranama sveta.

Severoistočni deo doma trebalo bi da bude što svetliji, prostraniji i oslobođen nepotrebnih stvari.

Nasuprot tome, jugozapadni deo smatra se zonom stabilnosti, pa se upravo tu preporučuje postavljanje velikih ormara, komoda i drugog masivnog nameštaja.

Veliki značaj pridaje se i ulaznim vratima i prozorima, koji se smatraju mestima kroz koja u dom ulazi životna energija. Zbog toga se savetuje da ti delovi budu uredni i bez nagomilanih stvari.

Neki sledbenici Vastu filozofije preporučuju i povremeno paljenje mirisnih štapića kako bi se osvežila atmosfera u domu.

Kuhinja kao srce doma

U Vastu tradiciji kuhinja zauzima posebno mesto jer se smatra prostorom u kojem nastaje energija koja hrani celu porodicu.

Najpovoljnijim položajem smatra se jugoistočni deo doma, koji je povezan sa elementom vatre.

Bez obzira na raspored, poseban naglasak stavlja se na čistoću, red i dobro osvetljenje kuhinje.

Centar doma treba da ostane slobodan

Još jedno važno pravilo odnosi se na centralni deo kuće ili stana.

Ova zona, poznata kao Brahmastan, smatra se energetskim središtem doma i preporučuje se da ne bude zatrpana velikim komadima nameštaja ili suvišnim predmetima.

Po mogućstvu, trebalo bi da bude dobro osvetljena prirodnim ili veštačkim svetlom.

Kako postaviti krevet i gde čuvati novac

Vastu sadrži i smernice za uređenje spavaće sobe.

Preporučuje se da osoba ne spava sa glavom okrenutom ka severu ili severoistoku. Takođe, krevet ne bi trebalo da bude postavljen direktno naspram vrata ili prozora.

Prema tradicionalnim pravilima, dokumenta, novac i dragocenosti najbolje je držati u severnom delu kuće, dok se zalihe hrane preporučuju za severozapadni sektor.

Muška i ženska energija u domu

Vastu posebnu pažnju poklanja raspodeli različitih energetskih zona.

Sever i severozapad povezuju se sa porodičnim životom, odmorom i negovanjem bliskih odnosa.

Severoistok se smatra zonom duhovnog razvoja, sreće i ličnog napretka.

Jugoistok je povezan sa snažnom energijom vatre i aktivnošću, zbog čega se ne preporučuje kao idealno mesto za bračnu spavaću sobu.

Stručnjaci koji proučavaju Vastu smatraju da je za glavnu spavaću sobu najpovoljniji jugozapadni deo doma, koji simbolizuje stabilnost i sigurnost.

Zašto je Vastu i danas popularan?

Iako je star hiljadama godina, ovaj sistem i dalje privlači pažnju ljudi koji žele da njihov dom bude prijatniji i funkcionalniji.

Čak i oni koji ne veruju u energetske principe često prihvataju neke od osnovnih ideja: više prirodne svetlosti, manje nereda, bolju organizaciju prostora i pažljivo raspoređen nameštaj.

Možda upravo male promene u rasporedu stvari mogu da učine da se i vi u svom domu osećate mirnije, opuštenije i zadovoljnije.