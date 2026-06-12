Kako se leto približava i temperature rastu, mnogi se već suočavaju sa neprijatnostima koje dolaze sa toplim vremenom. Jedna od njih je i najezda mrava, koji vrlo lako pronalaze put do doma kroz otvorene prozore i vrata.

Pored visokih temperatura koje se očekuju ovog leta, stručnjaci upozoravaju da bi vremenski fenomen El Ninjo mogao dodatno doprineti toplijem vremenu širom Evrope. Sa toplinom stižu i insekti, pa mnogi traže jednostavna i prirodna rešenja za zaštitu doma.

Stručnjaci za domaćinstvo otkrili su da iskorišćeni talog kafe može biti veoma efikasno sredstvo za odbijanje mrava. Umesto da ga bacite nakon jutarnje kafe, možete ga iskoristiti kao prirodnu zaštitu od neželjenih gostiju.

Mravi ne podnose miris kafe

Mravi se u velikoj meri oslanjaju na svoje čulo mirisa kako bi pronalazili hranu i međusobno komunicirali. Kada naiđu na jak miris, poput arome kafe, postaju dezorijentisani i uglavnom izbegavaju takva mesta.

Stručnjaci savetuju da se talog kafe rasporedi u sloju širokom oko pet centimetara duž prozorskih dasaka, pragova, pukotina i drugih mesta kroz koja mravi mogu da uđu u kuću.

Važno je da se talog povremeno menja kako bi zadržao intenzivan miris i nastavio da deluje. Ovaj trik može pomoći i protiv drugih štetočina, poput paukova, koji se takođe oslanjaju na čulo mirisa.

Pomažu i kore citrusa

Pored kafe, korisne mogu biti i kore limuna, pomorandže ili grejpfruta. Njihov jak miris remeti tragove koje mravi ostavljaju za sobom i otežava im snalaženje.

Ako su mravi već ušli u kuću, možete isprobati mešavinu šećera i sode bikarbone. Šećer ih privlači, dok soda bikarbona može pomoći u njihovom suzbijanju.

Ne zaboravite pukotine i otvore

Mravi najčešće ulaze kroz sitne pukotine oko prozora, vrata i zidova. Zato je važno da ih zatvorite i redovno proveravate mesta na kojima se insekti pojavljuju.

Dodatno rešenje je mešavina vode i alkoholnog sirćeta u odnosu 1:1. Tom tečnošću možete poprskati mesta gde ste primetili mrave, kao i njihove ulazne tačke. Sirće uklanja feromonske tragove koje mravi ostavljaju kako bi usmerili ostatak kolonije.

Jednostavni trikovi sa namirnicama koje već imate u kući mogu pomoći da ovog leta držite mrave podalje bez upotrebe agresivnih hemikalija.