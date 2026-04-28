Porodični odmor u Rimu dobio je gorak ukus nakon što se svakodnevna kupovina sladoleda pretvorila u lekciju koju, kako tvrde, mnogi turisti nauče na teži način. Jedan turista na TikToku optužio je poslastičarnicu da ga je prevarila udvostručivši cenu bez upozorenja, a njegova objava ubrzo je postala viralna.

U videu koji je objavio korisnik „cable2table“, objašnjava kako su on, supruga i ćerka svakog dana kupovali sladoled i slatkiše u istom lancu. Veći deo putovanja dva mala sladoleda plaćali su oko 7 evra. Međutim, jednog dana cena za istu porudžbinu, bez ikakvog objašnjenja, skočila je na skoro 17 evra.

Kada je pitao radnika na kasi o čemu se radi i pokazao izvod iz banke, tvrdi da mu je rečeno: „Cene menjamo svaki dan“, uz insistiranje da ipak mora da plati.

Poziv na bojkot

Frustriran, autor videa pozvao je gledaoce da podele njegovo iskustvo i izbegavaju pomenutu poslastičarnicu. Dodao je da veruje da se isto dešava i drugim turistima, posebno nakon što je na internetu pronašao recenzije sa vrlo sličnim pričama. Video je izazvao hiljade reakcija, a mnogi korisnici TikToka naveli su da im situacija deluje poznato.

„To je bukvalno najstariji trik na svetu za turistička mesta“, napisala je jedna osoba i posavetovala: „Nikad ne plaćajte karticom, uvek prvo pitajte za cenu i platite gotovinom. Uzmite i račun.“

Drugi korisnici dodaju: „Rim je prepun turista, mnoge radnje to koriste“, i podsećaju da zakon nalaže jasno istaknut cenovnik. Savetuju da se u slučaju prevare kontaktira Guardia di Finanza na broj 117, jer su računi ključni dokaz. „Cene se ne menjaju svaki dan“, naglašavaju.

Turističke zamke u Rimu

Zabrinutost zbog previsokih cena za turiste nije nova u Večnom gradu. Prema turističkim vodičima, prevare i turističke zamke česte su u velikim gradovima, gde prevaranti računaju na veliki broj posetilaca.

Zato se preporučuje da se putnici unapred informišu o najčešćim trikovima, ali i o onima specifičnim za Rim. Posebno se izdvajaju poslastičarnice sa gelatom, gde treba obratiti pažnju na odnos cene i kvaliteta.

Kao potencijalni znaci lošeg ili precenjenog sladoleda navode se neprirodno jarke boje i visoke, prenaglašene gomile sladoleda izložene kako bi privukle prolaznike — često više kao mamac nego kao pokazatelj kvaliteta.