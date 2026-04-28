Sveštenici naglašavaju da sveta vodica nije običaj, već svetinja koja simbolizuje Božji blagoslov i duhovnu zaštitu doma.

Zašto je sveta vodica važna u pravoslavlju

Sveta vodica koristi se u brojnim crkvenim obredima. Njome se osveštavaju:

domovi i porodice

hramovi i predmeti

prostor u kojem ljudi žive i rade

Posebno mesto ima u svetoj tajni krštenja, gde simbolizuje očišćenje, duhovni preporod i novi početak.

Veliko i malo vodoosvećenje – koja je razlika

U pravoslavnoj tradiciji postoje dve vrste osvećenja vode:

Veliko vodoosvećenje obavlja se na Bogojavljenje i Krstovdan. Tada se dobija bogojavljenska vodica koju vernici čuvaju tokom cele godine.

Malo vodoosvećenje vrši se tokom godine, najčešće prilikom osvećenja doma ili slave.

Bogojavljenska vodica smatra se posebno važnom i koristi se u teškim trenucima, poput bolesti, straha ili životnih iskušenja.

Koliko dugo sveta vodica može da stoji

Jedno od najčešćih pitanja je da li sveta vodica može da se pokvari. Prema crkvenom učenju, sveta vodica – posebno bogojavljenska – može da se čuva veoma dugo i ne gubi blagodat.

Mnogi vernici:

čuvaju vodicu tokom cele godine

dodaju novu vodu u staru

drže je na posebnom mestu u domu

Preporuka je da se čuva pored ikone, kandila ili drugih svetinja, na čistom i dostojnom mestu.

Šta uraditi sa starom svetom vodicom

Staru svetu vodicu nikako ne treba bacati u sudoperu ili kanalizaciju. Ispravan način je:

popiti je uz molitvu

koristiti za kropljenje doma

sipati u cveće ili baštu

prosuti na čisto mesto u prirodi

Na ovaj način se pokazuje poštovanje prema svetinji.

Važno: sveta vodica nije amajlija

Sveštenici naglašavaju da sveta vodica nije magijska zaštita. Njena snaga dolazi kroz veru, molitvu i duhovni život.

Zato je važno:

koristiti je sa poštovanjem

izbegavati sujeverje

razumeti njen duhovni značaj

Ako se pitate koliko dugo može da stoji sveta vodica, odgovor je jednostavan – može se čuvati dugo, ali uz poštovanje i pravilnu upotrebu. Njena vrednost nije u samoj vodi, već u veri i blagoslovu koji predstavlja.