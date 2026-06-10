U viralnom videu koji je podelila Natali Denolf prikazan je njen borbeni orao po imenu Oroferion, a prizor jasno pokazuje koliko ova grabljivica dominira u odnosu na čoveka. Sama scena ostavlja utisak kao da posmatramo susret iz potpuno drugog sveta, gde priroda pokazuje svoju sirovu snagu.

Oroferion izgleda veličanstveno, ali istovremeno i zastrašujuće – sa snažnim kandžama, masivnim kljunom i prodornim pogledom koji ostavlja utisak pravog predatora na vrhu lanca ishrane. Natali u videu dodatno objašnjava karakteristike ove vrste i naglašava koliko je važno očuvanje ovih retkih i ugroženih ptica.

Gledaoci su ostali potpuno zatečeni njegovom veličinom, a mnogi su komentarisali da izgleda kao “dinosaurus na ruci”.

“Ne želim da vas uznemirim, ali na ruci vam sedi dinosaurus”, napisao je jedan korisnik.

Drugi su se fokusirali na neverovatnu fizičku snagu potrebnu da se ovakva ptica drži na ruci, ističući da mišići čoveka koji to radi moraju biti izuzetno snažni.

Borbeni orao, poznat kao Martial Eagle, spada među najveće i najmoćnije orlove na svetu. Raspon krila mu može premašiti dva metra, a poznat je po izuzetnoj snazi kojom lovi plen znatno veći od većine drugih grabljivica. Zbog toga često ostavlja utisak da posmatramo stvorenje koje više liči na biće iz praistorije nego na savremenu pticu.