Ipak, jedan video uspeo je da se izdvoji i postane apsolutni viralan hit, podigavši ogromnu prašinu zbog nesvakidašnjeg i prilično gorkog opisa koji prati naizgled običnu letnju zabavu.

Glavni akteri ove priče su jedna žena, njen partner i – instruktor takozvanog flajborda (flyboard), ekstremnog vodenog sporta koji pomoću moćnih mlaznica pod pritiskom podiže osobu visoko iznad površine vode.

Prvi salto i kraj braka: Šala ili surova istina?

Ako je suditi po tekstu koji je autor podelio unutar samog video-snimka, odluka da njegova supruga po prvi put isproba ovu adrenalinsku atrakciju u paru sa profesionalnim instruktorom, pretvorila se u prekretnicu za njihov odnos.

Dok je suprug sa obale vernom kamerom beležio spektakularne kadrove na kojima se njegova izabranica čvrsto drži za instruktora dok se vinu u nebesa, opis videa šokirao je milione gledalaca:

„Moja bivša sa svojim novim mužem. Bili smo zajedno sve dok nije stala na dasku“, napisao je autor videa, dok je u opisu hladnokrvno dodao: „Sve je bilo gotovo nakon njihovog prvog salta“.

Iako je ostalo nejasno da li je u pitanju samo vrhunski smisao za crni humor i sarkazam kako bi se prikupili pregledi, ili je muškarac zaista na plaži doživeo emotivni brodolom gledajući hemiju između svoje partnerke i mišićavog instruktora, snimak je preko noći postao globalni fenomen.

Internet u transu: „Spremio si im video za prvi svadbeni ples“

Odeljak za komentare ispod ovog viralnog hita doslovno je eksplodirao, a mišljenja korisnika bila su podeljena između suza od smeha i iskrenog divljenja formi u kojoj se žena nalazi.

Pohvale za izgled: „Ona je u neverovatno dobroj formi, svaka čast“, nizali su se komentari na račun devojke koja je bez problema parirala profesionalcu na vodi.

Solidarnost drugih žena: Jedna korisnica se našalila na račun sopstvenog braka: „Pokazala sam ovaj snimak svom mužu i on mi je iskreno priznao da bi me i on ostavio zbog ovog instruktora“.

Humor na račun prevare: Drugi su otišli korak dalje u šalama na račun navodne prevare: „Baš lepo od tebe što si im snimio savršen materijal koji mogu da puste kao video-najavu za svoj prvi svadbeni ples“.

Zašto je suprug dobio titulu „Zelene zastavice“?

Uprkos provokativnoj situaciji, lavina pozitivnih reakcija sručila se upravo na račun muškarca koji je snimak objavio. U modernom rečniku veza, pojam „zelena zastavica“ (green flag) označava zrelu i stabilnu osobu.

Mnogi su zaključili da je muž koji je sposoban da se na ovaj način našali na sopstveni račun – bez obzira na to da li je priča stvarna ili izmišljena za potrebe TikToka – zapravo pobednik ove situacije. Pokazao je visoko samopouzdanje i odsustvo toksične ljubomore, što je u današnje vreme prava retkost na plažama.