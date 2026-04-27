Astrološka vladavina Bika počela je ovih dana.

Ljudi rođeni pod ovim znakom, u periodu od 20. aprila do 21. maja, često ostavljaju utisak mirnih, staloženih i pouzdanih ljudi koji ne vole dramu, nagle promene ili nepotreban haos.

Od ranog detinjstva Bikovi pokazuju vezanost za svoje navike, muške rituale i stvari koje im pružaju osećaj sigurnosti. Često uživaju u jednostavnim, ali prijatnim stvarima – dobroj hrani, udobnosti doma, omiljenim predmetima i ljudima koji uživaju poverenje. Ne podnose žurbu, niti situacije u kojima se od njih traži da rade nešto pre nego što su spremni, jer im je važan osećaj kontrole i unutrašnjeg mira.

U odnosima sa porodicom i bliskim ljudima, Bikovi su izuzetno lojalni i pouzdani. Ne izražavaju emocije uvek kroz velike reči ili dramatične gestove, već kroz prisutnost, doslednost i konkretna dela. Kada vole ili nekoga prihvate, to je duboko i iskreno, ali isto tako teško praštaju izdaju, nepoštovanje ili emocionalne igre, pa se u takvim situacijama često povlače i zatvaraju u sebe.

U ljubavi traže stabilnost, nežnost i osećaj sigurnosti. Ne zanimaju ih površne veze niti odnosi pune neizvesnosti, već žele partnera na koga mogu da se oslone. Kada uđu u vezu, Bikovi se daju ozbiljno i postojano, ali isto tako očekuju i od druge strane – lojalnost, iskrenost i doslednost.

Na poslu su vredni, odgovorni i temeljni. Ne traže pažnju, već rade tiho i stabilno, vodeći računa da sve bude urađeno kako treba. Vole jasna pravila i predvidivo okruženje, a posebno im smetaju iznenadne promene, neorganizovanost i ljudi koji unose nervozu i haos.

Kada je reč o životnim zadovoljstvima, Bikovi uživaju u svemu što donosi udobnost i kvalitet – dobroj hrani, lepom ambijentu, prirodi, muzici i mirnim trenucima. Male stvari za njih imaju veliku vrednost, jer im stvaraju osećaj zadovoljstva i sigurnosti. Kako piše Večernji list,Bikovi ne podnose pritisak, nesigurnost, buku i nepoštovanje ličnih granica, prenosi Večernji list.

Iza njihove spoljašnje smirenosti krije se snažna volja i upornost. Bikovi nisu impulsivni, ali kada osete da je granica pređena, postaju vrlo odlučni i nepokolebljivi. Upravo zbog te kombinacije nežnosti i čvrstine, mnogi ih doživljavaju kao oslonac – ljude na koje mogu uvek da se oslone.