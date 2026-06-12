Nova nedelja donosi snažnu energiju promena. Mnogi će osetiti potrebu da naprave važne korake u poslu, ljubavi ili privatnom životu, dok će pojedini znakovi konačno dobiti potvrdu da su na pravom putu. Astrolozi savetuju da se ne donose ishitrene odluke i da se pažljivo slušaju signali koje šalje intuicija.
Ovan
Pred vama je nedelja u kojoj ćete imati priliku da završite nešto što dugo odlažete. Ljubavni život dobija novu dinamiku, a mogući su i zanimljivi susreti.
Bik
Posao i finansije dolaze u prvi plan. Dobre vesti mogu stići početkom nedelje, dok ćete vikend želeti da provedete u miru sa porodicom.
Blizanci
Očekuju vas razgovori koji mogu promeniti tok nekih planova. Moguće je novo poznanstvo koje će vam biti značajno u budućnosti.
Rak
Podrška ljudi iz okruženja biće vam dragocena. Ne pokušavajte sve da rešavate sami, jer vam saradnja donosi najbolje rezultate.
Lav
Jedan ste od najvećih miljenika zvezda ove nedelje. Posao, ljubav i društveni život mogu vam doneti mnogo razloga za zadovoljstvo.
Devica
Vreme je da zatvorite neka stara poglavlja. Organizacija i disciplina pomoći će vam da ostvarite ciljeve koje ste sebi postavili.
Vaga
Moguće je ostvarenje želje koju dugo nosite u sebi. Nova poznanstva i zanimljive prilike dolaze kada ih najmanje očekujete.
Škorpija
Pred vama je period ličnog razvoja. Sve što budete radili sa jasnim ciljem može doneti odlične rezultate.
Strelac
Poslovne prilike i novi kontakti otvaraju vrata uspehu. Ne odbijajte saradnju koja vam se bude nudila.
Jarac
Zvezde vam donose priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih meseci. Moguć je finansijski dobitak ili važan korak u karijeri.
Vodolija
Jedan događaj mogao bi da promeni vaš pogled na budućnost. Pred vama su zanimljivi dani puni inspiracije.
Ribe
Početak nedelje biće dinamičan, ali ćete već sredinom sedmice osetiti veliko olakšanje. Neki problemi će se rešiti mnogo lakše nego što ste očekivali.
Tri znaka koja će imati najviše sreće
Lav
Sve ide u vašu korist. Iskoristite prilike koje se budu pojavile.
Jarac
Novac, priznanja i podrška važnih ljudi dolaze u pravom trenutku.
Vaga
Želja koju dugo čekate mogla bi konačno da postane stvarnost.
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