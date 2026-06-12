Nova nedelja donosi snažnu energiju promena. Mnogi će osetiti potrebu da naprave važne korake u poslu, ljubavi ili privatnom životu, dok će pojedini znakovi konačno dobiti potvrdu da su na pravom putu. Astrolozi savetuju da se ne donose ishitrene odluke i da se pažljivo slušaju signali koje šalje intuicija.

Ovan

Pred vama je nedelja u kojoj ćete imati priliku da završite nešto što dugo odlažete. Ljubavni život dobija novu dinamiku, a mogući su i zanimljivi susreti.

Bik

Posao i finansije dolaze u prvi plan. Dobre vesti mogu stići početkom nedelje, dok ćete vikend želeti da provedete u miru sa porodicom.

Blizanci

Očekuju vas razgovori koji mogu promeniti tok nekih planova. Moguće je novo poznanstvo koje će vam biti značajno u budućnosti.

Rak

Podrška ljudi iz okruženja biće vam dragocena. Ne pokušavajte sve da rešavate sami, jer vam saradnja donosi najbolje rezultate.

Lav

Jedan ste od najvećih miljenika zvezda ove nedelje. Posao, ljubav i društveni život mogu vam doneti mnogo razloga za zadovoljstvo.

Devica

Vreme je da zatvorite neka stara poglavlja. Organizacija i disciplina pomoći će vam da ostvarite ciljeve koje ste sebi postavili.

Vaga

Moguće je ostvarenje želje koju dugo nosite u sebi. Nova poznanstva i zanimljive prilike dolaze kada ih najmanje očekujete.

Škorpija

Pred vama je period ličnog razvoja. Sve što budete radili sa jasnim ciljem može doneti odlične rezultate.

Strelac

Poslovne prilike i novi kontakti otvaraju vrata uspehu. Ne odbijajte saradnju koja vam se bude nudila.

Jarac

Zvezde vam donose priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih meseci. Moguć je finansijski dobitak ili važan korak u karijeri.

Vodolija

Jedan događaj mogao bi da promeni vaš pogled na budućnost. Pred vama su zanimljivi dani puni inspiracije.

Ribe

Početak nedelje biće dinamičan, ali ćete već sredinom sedmice osetiti veliko olakšanje. Neki problemi će se rešiti mnogo lakše nego što ste očekivali.

Tri znaka koja će imati najviše sreće

Lav

Sve ide u vašu korist. Iskoristite prilike koje se budu pojavile.

Jarac

Novac, priznanja i podrška važnih ljudi dolaze u pravom trenutku.

Vaga

Želja koju dugo čekate mogla bi konačno da postane stvarnost.