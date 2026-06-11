Prema astrološkinji Belli Luni, ovih pet horoskopskih znakova konačno vide kako život počinje da se kreće u pravom smeru pre kraja juna 2026.

- Jun 2026. donosi energiju koju smo svi čekali. Vrata se otvaraju, vera se vraća i dolazi do izlečenja Po prvi put nakon dugo vremena, konačno ćete osetiti da se život okreće u vašu korist - tvrdi astrolog-

Rak

Nakon što se Jupiter spoji sa Venerom 9. juna, ne čudi ako primetite veliki skok u ljubavnom životu, finansijama, privlačnosti i procesu isceljenja.

Od poboljšanja odnosa do konačne finansijske stabilnosti koju ste priželjkivali, život će od sada delovati gotovo nestvarno dobro. To se nastavlja i kada Jupiter 30. juna uđe u vašu drugu kuću novca.

Jarac

Ovo je mesec kada imate sreće u ljubavi i kada prava osoba ulazi u vaš život i potpuno ga menja. Sa Jupiterom i Venerom koji se usklađuju u vašoj sedmoj kući partnerstva početkom meseca, ljubav bi mogla da vas pronađe pre kraja juna.

Bilo da ste u vezi ili ne, doživećete obilje sreće i prosperiteta. Napetosti se konačno smiruju, a blagoslovi kroz poslovna ili ljubavna partnerstva dolaze ti u susret. Posebno sa Punim Mesecom u tvom znaku 29. juna, veliki rezultati su na putu.

Blizanci

Postoji snažan mlad Mesec u Blizancima 15. koji će vam omogućiti da posadite seme za prosperitetnu budućnost.

U kombinaciji sa Jupiter–Venera konjunkcijom koja utiče na vašu drugu kuću finansija početkom meseca, nije čudo što ćete do kraja juna ostvariti velike dobitke. Može se pojaviti velika finansijska prilika i očekujte da život nakon juna više neće biti isti.

Lav

Sa Jupiterom, planetom obilja, koja 30. juna ulazi u tvoju prvu kuću identiteta, očekujte talas sreće i novih prilika.

Od finansijskih šansi do novih ljudi u tvom životu, privlačićete ono što želite tokom naredne godine. Sva pozitivna energija je sada dostupna. Uz to, Venera, planeta lepote, prolazi kroz vaš znak u junu, čineći vas privlačnijim, samopouzdanijim i blistavim.

Vaga

Astrolog tvrdi da ulazite u sledeći nivo karijere. Od ostvarenja posla iz snova do idealnih prilika, sve se slaže za vas, posebno nakon 9. juna.

Kako se Jupiter i Venera usklađuju u tvojoj desetoj kući karijere, sreća i dobre prilike dolaze. Često ćete se nalaziti na pravom mestu u pravo vreme i konačno možete podići svoju karijeru na viši nivo — bilo kroz pokretanje biznisa ili dobijanje unapređenja. Nakon kraja juna 2026, ništa više neće biti isto, tvrde astrolozi, prenosi Your Tango.