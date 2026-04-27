Ovan

Početak nedelje donosi sitne, ali naporne sukobe sa kolegama. Nerviraće vas stvari koje inače ne primećujete – kašnjenja, tuđe greške ili neorganizovanost. Važno je da ne reagujete naglo, jer biste mogli da kažete nešto zbog čega ćete se kasnije kajati. Sredinom nedelje stiže prilika da ispravite utisak i pokažete zrelost. Vikend donosi olakšanje i promenu energije – susret sa starim prijateljem ili poznanikom može vam doneti vest koja menja planove u poslednjem trenutku.

Bik

Vi ste u centru dešavanja ove nedelje. Ulazak Sunca u vaš znak donosi vam novu energiju, samopouzdanje i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto. Ono što je dugo stajalo – pokreće se. Moguć je priliv novca koji ste već otpisali ili niste očekivali. Na ljubavnom planu dolazi do dubljeg povezivanja kroz iskren razgovor – bez maski i bez zadrške. Osećate da konačno imate kontrolu nad sopstvenim životom.

Blizanci

Nedelja pred vama neće biti mirna. Nesporazumi, pogrešno protumačene poruke i kašnjenja mogu vam praviti problem. Imaćete osećaj da stalno kasnite za nečim ili da vam izmiču važne prilike. Posebno obratite pažnju na papirologiju, ugovore i dogovore sredinom nedelje – jedna sitna greška može napraviti veći problem. Finansije zahtevaju oprez, jer se pojavljuje neplaniran trošak koji remeti vaš budžet.

Rak

Povlačenje i potreba za mirom obeležiće početak nedelje. Biće vam potrebna distanca od ljudi i svakodnevne buke. Mlad Mesec pokreće emocije i vraća neka stara sećanja koja niste do kraja razrešili. Razgovor sa bliskom osobom, posebno članom porodice, donosi vam olakšanje i jasnoću. Pred kraj nedelje stiže poziv ili vest koju dugo čekate – nešto što vam vraća veru da ste na pravom putu.

Lav

Ovo je vaša nedelja za potvrdu i priznanje. Na poslu dolaze pohvale, a neko iz okruženja konačno primećuje vaš trud i zalaganje. Moguće je i priznanje koje niste očekivali. Na ljubavnom planu sledi prijatan trenutak – romantična večera ili susret koji vas podseća koliko vredite. Ipak, pripazite na troškove krajem nedelje, jer biste mogli impulsivno potrošiti više nego što ste planirali.

Devica

Detalji vam ove nedelje stvaraju dodatni pritisak. Imaćete osećaj da ništa nije dovoljno dobro urađeno, ni kod vas ni kod drugih. Perfekcionizam vas može iscrpeti ako ne spustite kriterijume makar na kratko. Pokušajte da pustite stvari da idu svojim tokom. Zdravlje vam šalje signale – potrebno vam je više sna, manje stresa i manje kofeina. Uvođenje male večernje rutine može vam značajno pomoći.

Vaga

Prošlost kuca na vrata – i to onda kada se najmanje nadate. Stara simpatija ili osoba iz vaše emotivne prošlosti može se pojaviti iznenada. Bićete u dilemi da li da odgovorite ili da ostavite stvari kako jesu. Emocije će vas vući na jednu stranu, ali razum će imati poslednju reč. Dobro razmislite pre nego što napravite potez koji bi mogao promeniti tok vaših odnosa.

Škorpija

Ulazite u zahtevniji period pun tenzije. Partner postavlja pitanja na koja nemate spremne odgovore, a na poslu se od vas traži više nego što je realno moguće. Osećaj pritiska raste iz dana u dan. Sredinom nedelje može doći do sukoba sa bliskom osobom, posebno ako su neke teme dugo bile potiskivane. Ipak, ova situacija može doneti razjašnjenje koje vam je potrebno.

Strelac

Nedelja vam donosi potrebu za promenom i kretanjem. Osećate da vam treba beg iz rutine – makar i kratak. Ne odbijajte pozive u poslednjem trenutku, jer jedan susret može promeniti vaše planove za leto. Sloboda i spontanost su ključni. Energija vam raste kako nedelja odmiče, a kraj donosi zanimljive susrete i nove ideje.

Jarac

Vaš trud konačno počinje da daje vidljive rezultate. Na poslu dolazi priznanje, a neko ko vas posmatra duže vreme sada primećuje vaš rad. U privatnom životu osećate mir i stabilnost, što vam posebno prija. Ipak, pokušajte da vikend iskoristite za odmor, a ne za nove obaveze – potrebno vam je punjenje energije.

Vodolija

Neko iz vašeg okruženja pokazuje lice koje do sada niste videli. Možda neće biti prijatno, ali će vam pomoći da jasnije postavite granice. Ne reagujte naglo i ne ulazite u konflikte – tišina i distanca biće vaš najbolji odgovor. Naučićete važnu lekciju o poverenju i odnosima.

Ribe

Vaša intuicija je ove nedelje izuzetno naglašena. Snovi koje sanjate nose poruke koje ne bi trebalo ignorisati. Obratite pažnju na detalje i simbole koji se ponavljaju. Pred kraj nedelje dolazi prilika koju ste već naslućivali – nešto što vam potvrđuje da ste na pravom putu. Važno je da verujete sebi i svojim osećajima.