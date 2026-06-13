Umesto praznog i zapuštenog prostora, dočekale su ga kutije prepune retkih konzola, starih video igara i kolekcionarskih predmeta koji obuhvataju više decenija gejmerske istorije.

Njegovo otkriće ubrzo je postalo viralno na društvenim mrežama, a snimci su prikupili više od 11 miliona pregleda na TikToku, privlačeći pažnju ljubitelja retrogaminga širom sveta.

Kako je sam naveo, isprva je otvorio tek mali deo pronađenih kutija, oko pet odsto ukupnog sadržaja, ali je i to bilo dovoljno da shvati da se u magacinu krije izuzetno vredna kolekcija. Procene koje su se pojavile nakon prvih otvaranja ukazivale su da bi ukupna vrednost mogla da dostigne desetine hiljada dolara, a potencijalno i znatno više, u zavisnosti od retkih i ocenjenih primeraka.

Među prvim otkrivenim predmetima nalazile su se Pokémon karte iz perioda 1999. i 2000. godine, kao i veliki broj Magic: The Gathering karata iz istog vremenskog perioda. Dok se obične karte prodaju za relativno male iznose, retki i ocenjivani primerci mogu dostići cenu i do nekoliko hiljada, pa čak i 20.000 dolara po komadu.

U nastavku pregleda, pronađene su i brojne konzole i uređaji koji su obeležili različite generacije gejminga. Među njima su Wii U, klasični Wii, Sega Dreamcast, kao i prvi model Nintendo DS konzole. Pojedini uređaji u ispravnom stanju imaju stabilnu vrednost na tržištu polovnih i kolekcionarskih stvari, dok retka izdanja mogu biti znatno skuplja.

Posebnu pažnju privukao je Xbox One u specijalnom izdanju, kao i arkadni džojstik, LEGO setovi, retro Sonic igre i naslovi za PS3 i GameCube konzole. U kolekciji se našla i replika Pip-Boya iz Fallout serijala, čija vrednost među kolekcionarima dostiže i do 150 dolara, iako sam pronalazač nije odmah prepoznao o čemu se radi.

Prema grubim procenama, vrednost do sada pregledanog dela kolekcije kreće se između 850 i 1.000 dolara, ali stručnjaci ističu da bi ukupna suma mogla biti višestruko veća ukoliko se u preostalim kutijama nalaze retki, ocenjivani primerci Pokémon karti ili kolekcionarski hardver.

Komentari na internetu brzo su se nizali. Dok su jedni bili oduševljeni otkrićem i potencijalnim profitom, drugi su isticali emotivnu stranu priče, navodeći da je možda reč o kolekciji koja je godinama pažljivo skupljana.

Pojedini korisnici su pisali da bi „satima gledali video kako se svaka kutija otvara“, dok su drugi zaključili da je „to san svakog milenijalca“. Bilo je i onih koji su izrazili žaljenje, ističući da je možda u pitanju lična kolekcija koja je završila na aukciji zbog neplaćenih obaveza vlasnika magacina.

Prema objašnjenju kompanija koje se bave skladištenjem, sadržaj magacina se najčešće prodaje na aukciji kada zakupac prestane da plaća prostor i kada se iscrpe sve druge opcije dogovora, kako bi se pokrili troškovi dugovanja.