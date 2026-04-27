Mlada je podelila svoj problem na Reditu, gde su joj mnogi rekli da je prijateljica ne doživljava kao osobu, već kao bankomat.

U objavi na Reditu, objasnila je da se udaje za nekoliko nedelja. Pošto su i ona i njen budući muž finansijski dobrostojeći, odlučili su da sami plate venčanje, a novčani poklon od porodice iskoristili su da pokriju putne troškove gostiju koji inače ne bi mogli da priušte da dođu.

Prijateljica tražila da plate bebisiterku

Ali jedna od njenih najbližih prijateljica, 24-godišnja žena koja se preselila na drugi kraj zemlje i ima troje dece između jedne i četiri godine, tražila je još više. Iako je venčanje pogodno za decu i mladenci su ponudili da plate avionske karte za njenu decu, prijateljica ne želi da ih povede.

Umesto toga, ona je tražila od mladenaca da joj plate bebisiterku tokom cele nedelje koliko planira da ostane.

Mlada je pojasnila da su spremni da plate dadilju za samo venčanje, ali ne za celu nedelju, jer su se drugi gosti koji nisu želeli da vode decu sami pobrinuli za čuvanje dece.

„Ne možemo svima platiti bebisiterku i želimo da budemo fer“, napisala je.

Dodala je da je njena prijateljica sada zasipa porukama i govori joj da nije dobra prijateljica jer su „pravi prijatelji spremni da daju sve jedno za drugo“.

Ljudi stali na mladinu stranu

Korisnici Redita su uglavnom stali na stranu mlade.

„Iskorišćavanje imućnih prijatelja je i dalje iskorišćavanje“, napisao je jedan korisnik. Jedna žena je primetila da sama prijateljica nije spremna da plati dadilju da bude sa njom, iako očekuje veliku finansijsku žrtvu od mlade.

„Jesi li sigurna da ti je prijateljica, a ne neko ko te gleda kao bankomat?“, pitao se treći komentator. Jedan korisnik je zaključio da je početna molba možda bila razumljiva, ali da je prijateljicina reakcija na odbijanje preterana.