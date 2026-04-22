Ova neobična i dramatična priča brzo je privukla pažnju medija i postala viralna.

U maju 2024. godine, Britanka Džema Monk (35) doživela je neprijatnost kakva se retko viđa. Tokom sopstvenog venčanja, njena snaja Antonija Istvud polila ju je crnom farbom pred zaprepašćenim gostima.

Ipak, uprkos šoku i poniženju, mlada nije dozvolila da joj ovaj čin uništi najvažniji dan u životu. Nakon što se pribrala, očistila i presvukla u rezervnu haljinu, nastavila je ceremoniju i izgovorila sudbonosno „da“.

„Da je trebalo, izašla bih pred oltar i u donjem vešu“, izjavila je kasnije, naglašavajući koliko joj je bilo važno da venčanje ipak bude održano.

Porodični sukob koji je eskalirao

Kako se navodi, uzrok incidenta bio je dugotrajan porodični sukob. Antonija Istvud nije bila pozvana na venčanje, što je dodatno pogoršalo odnose između članova porodice.

Napetosti su, prema izjavama, počele još tokom prethodnog venčanja u porodici, ali niko nije očekivao ovako drastičnu reakciju.

Dodatnu težinu situaciji daje činjenica da je Džema Monk u tom periodu čekala rezultate zdravstvenih pregleda, što je ovaj incident učinilo još stresnijim.

Sudska presuda i posledice

Slučaj je završio na sudu, gde je Antonija Istvud priznala krivicu. Presudu je doneo Maidstone Crown Court, koji ju je osudio na kaznu zatvora, uslovnu kaznu, društveno koristan rad i zabranu prilaska porodici.

Sudija je naglasio da je ovim činom uništen jedinstven i neponovljiv trenutak u životu mlade.

Zbog svega što se dogodilo, mladenci su morali da otkažu planirani medeni mesec, jer mlada nije bila u stanju da putuje.

Poruka nakon svega

Iako nije prihvatila izvinjenje, Džema Monk ističe da želi da nastavi dalje i ostavi ovaj događaj iza sebe.

Ova priča, iako potresna, pokazuje koliko odlučnost i snaga mogu pomoći da se i najteži trenuci prevaziđu – čak i kada se dese na dan koji bi trebalo da bude najsrećniji u životu.