Proces izbeljivanja kade podrazumeva temeljno uklanjanje naslaga i fleka koje nastaju svakodnevnom upotrebom. Ključno je koristiti odgovarajuća sredstva i tehnike koje efikasno čiste, a pritom ne oštećuju površinu. Redovno održavanje pomaže da kada dugo zadrži dobar izgled.

Izbeljivanje ne mora podrazumevati jake hemikalije – efikasna rešenja često se nalaze u domaćinstvu. Pri izboru metode važno je uzeti u obzir materijal kade. Emajlirane livenogvozdene kade su otpornije, dok akrilne zahtevaju nežniji pristup.

Soda bikarbona i sirće – kombinacija za temeljno čišćenje

Jedan od najčešćih načina je kombinacija sode bikarbone i alkoholnog sirćeta. Soda deluje kao blagi abraziv i uklanja nečistoće, dok sirće rastvara kamenac i neutrališe neprijatne mirise. Njihova reakcija dodatno pomaže u odvajanju prljavštine od površine.

Postupak je jednostavan: pospite kadu sodom, naročito na zaprljanim mestima, zatim poprskajte sirćetom. Nakon 10–15 minuta površinu obrišite mekim sunđerom i isperite toplom vodom.

Limun i so – prirodno izbeljivanje

Za žute fleke i blaža zaprljanja pogodna je mešavina limunovog soka i kuhinjske soli. Limunska kiselina razgrađuje kamenac i organske mrlje, dok so pomaže u uklanjanju tvrdokornih naslaga. Napravite pastu, nanesite je na problematična mesta, ostavite 10–20 minuta, pa lagano očistite i isperite.

Kod upornijih mrlja može pomoći i pasta od sode bikarbone i hidrogena (3%). Hidrogen ima izbeljujuće dejstvo, dok soda pojačava efekat. Nakon 15–20 minuta, površinu očistite mekim sunđerom i dobro isperite.

Upotreba hlora – uz oprez

Emajlirane kade su izdržljive, ali mogu biti osetljive na ogrebotine i jaka sredstva. Razblaženi hlor može efikasno ukloniti mrlje i buđ, ali ga treba koristiti pažljivo.

Razblažite ga u odnosu 1:10 sa vodom, nanesite pomoću raspršivača ili sunđera, ostavite 10–15 minuta, a zatim temeljno isperite. Tokom upotrebe obavezno provetrite prostoriju.

Šta izbegavati prilikom čišćenja

Treba izbegavati grube četke i abrazivne sunđere koji mogu oštetiti površinu. Takođe je važno dobro isprati sva sredstva kako bi se sprečila iritacija kože ili oštećenje kade. Redovno čišćenje sprečava nakupljanje tvrdokornih naslaga.

Kako održavati kadu dugoročno

Održavanje je mnogo lakše od uklanjanja starih mrlja. Preporučuje se nedeljno čišćenje, kao i kratko ispiranje nakon svakog kupanja toplom vodom i blagim deterdžentom. Važno je i redovno provetravanje kupatila kako bi se smanjila vlaga i sprečio razvoj buđi.

Povremeno možete naneti i zaštitni sloj, poput voska za keramiku ili emajl, koji pomaže da se prljavština teže zadržava. Nakon prirodnih metoda čišćenja, površina se može prebrisati mešavinom vode i male količine biljnog ulja kako bi dobila dodatnu zaštitu i sjaj.