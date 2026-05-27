Kamenac, zagorele naslage i žute fleke na pegli mogu ozbiljno otežati peglanje i ostavljati tragove na odeći.

Ipak, stručnjaci tvrde da postoji jednostavan trik koji može pomoći da pegla ponovo izgleda i radi kao nova — i to bez skupih sredstava za čišćenje.

Dovoljno je da iskoristite jedan sastojak koji većina ljudi već ima u kuhinji.

Zašto je važno redovno čistiti peglu

Redovno čišćenje pegle nije važno samo zbog izgleda uređaja, već i zbog očuvanja njegove funkcionalnosti.

Naslage kamenca nastaju zbog vode koja se koristi tokom peglanja, posebno ako nije destilovana, a vremenom mogu začepiti otvore za paru i izazvati curenje ili ostavljanje fleka na garderobi.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se pegla povremeno detaljno očisti kako bi duže trajala i efikasnije radila.

Alkoholno sirće uklanja kamenac bez mnogo muke

Jedan od najefikasnijih načina za čišćenje pegle jeste upotreba alkoholnog sirćeta.

Njegova kiselina pomaže da se kamenac i tvrdokorne naslage omekšaju i lakše uklone, bez agresivnih hemikalija koje mogu oštetiti površinu uređaja.

Potrebno je da pomešate jednake količine alkoholnog sirćeta i destilovane vode u većoj posudi.

Napravite dovoljno rastvora kako bi donji deo pegle mogao da se potopi.

Pre toga kratko zagrejte peglu, a zatim je isključite iz struje. Potopite samo površinu pegle u pripremljenu mešavinu i ostavite da odstoji najmanje 30 minuta.

Tokom tog vremena kamenac će početi da se razlaže, a tamne fleke i zagorele naslage postaće mnogo mekše i lakše za uklanjanje.

Stara četkica za zube može pomoći kod tvrdokornih fleka

Nakon potapanja uzmite staru četkicu za zube i nežno istrljajte površinu pegle, posebno otvore za paru i mesta na kojima su se pojavile tamne naslage.

Kamenac bi trebalo da se ukloni bez jakog ribanja.

Kada završite čišćenje, peglu obrišite čistom vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke sirćeta i nečistoće.

Posebnu pažnju obratite na rupice za paru jer se upravo tu najčešće zadržavaju naslage koje kasnije mogu ostaviti tragove na odeći.

Ako primetite da kamenac nije potpuno uklonjen, postupak možete ponoviti još jednom, naročito kod starijih pegli koje dugo nisu čišćene.

Kako sprečiti ponovno stvaranje kamenca

Da biste produžili vek trajanja pegle i sprečili novo nakupljanje kamenca, stručnjaci preporučuju korišćenje destilovane vode umesto obične vode iz česme, posebno u područjima gde je voda tvrda.

Takođe je važno da nakon peglanja ispraznite rezervoar za vodu i povremeno uključite funkciju za samočišćenje ukoliko je pegla poseduje.

Pre nego što ponovo počnete da peglate garderobu, najbolje je da uređaj prvo testirate na staroj krpi ili peškiru kako biste bili sigurni da su svi ostaci kamenca i sirćeta potpuno uklonjeni.

Uz ovaj jednostavan trik, pegla može ponovo zablistati, lakše kliziti preko tkanine i raditi efikasnije bez potrebe za skupim preparatima ili servisiranjem.