Ako ste na tuš zavesi primetili tamne fleke ili neprijatan miris, najverovatnije se radi o buđi koja se stvara zbog vlage u kupatilu. Iako mnogi odmah posegnu za novom zavesom, stručnjaci tvrde da se problem u većini slučajeva može rešiti jednostavnim pranjem i pravilnim održavanjem prostora.

Buđ se najčešće razvija na mestima gde se zadržava vlaga, a kupatilo je idealno okruženje za njeno širenje. Kod tuš zavesa problem nastaje jer voda ostaje u naborima nakon kupanja, pa se upravo tu stvaraju uslovi za razvoj plesni i neprijatnih mirisa.

Kako pravilno očistiti tuš zavesu

Plastične i vinilne zavese

Plastične ili vinilne zavese mogu se prati u veš mašini. Dovoljno je da ih ubacite zajedno sa običnim deterdžentom i podesite program sa većom količinom vode.

Za bolje uklanjanje naslaga preporučuje se dodavanje dva do tri peškira u bubanj, jer oni pomažu mehaničko čišćenje tokom pranja. Nakon toga zavesu treba odmah okačiti da se prirodno osuši.

Platnene zavese

Zavese od pamuka, poliestera, najlona ili konoplje najbolje je prati prema uputstvu sa etikete. Dekorativni modeli često zahtevaju nežniji program i niže temperature kako bi se izbeglo oštećenje materijala.

Kako sprečiti pojavu buđi u kupatilu

Stručnjaci savetuju da se nakon svakog tuširanja vrata kupatila ostave otvorena kako bi vlaga izašla iz prostorije. Dodatno pomaže otvaranje prozora ili uključivanje ventilatora za ventilaciju tokom i nakon kupanja.

Jedna od najvažnijih navika jeste da se zavesa nakon tuširanja potpuno raširi. Tako se voda ne zadržava u naborima, pa se značajno smanjuje mogućnost razvoja buđi.

Kako ističu stručnjaci za održavanje doma, nekoliko minuta dodatne pažnje nakon kupanja može kasnije uštedeti mnogo vremena tokom čišćenja.

Kada je vreme za novu zavesu

Ukoliko se fleke ne mogu ukloniti, neprijatan miris ostaje i nakon pranja ili je materijal oštećen, to može biti znak da je vreme za zamenu zavese. Ipak, redovno pranje i pravilno sušenje mogu značajno produžiti njen vek trajanja i pomoći da kupatilo ostane čistije i higijenskije.