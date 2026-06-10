Čišćenje kupatila, posebno ribanje kade i uklanjanje tvrdokornih naslaga sapuna i kamenca, spada među najomraženije kućne poslove. Ipak, na društvenim mrežama se pojavio jednostavan i jeftin trik koji je privukao veliku pažnju – i sve što vam je potrebno verovatno već imate u kuhinji.

Reč je o običnom deterdžentu za pranje sudova.

Zašto deterdžent za sudove može da očisti kadu?

Mnogi korisnici na grupama za čišćenje tvrde da tečnost za sudove može biti efikasnija od skupih sredstava namenjenih isključivo kupatilu.

Razlog za to je njen sastav. Deterdžent je dizajniran da razlaže masnoće i ulja, što ga čini izuzetno korisnim i za površine u kupatilu.

Na zidovima kade i pločicama ne ostaju samo tragovi sapuna i vode, već i prirodna masnoća sa kože, ostaci uljanih kupki i proizvoda za kosu.

Dok se mnoga klasična sredstva fokusiraju na kamenac, deterdžent za sudove cilja upravo te masne naslage koje „lepe“ prljavštinu za površinu. Kada se masnoća razgradi, ostaci se mnogo lakše uklanjaju.

Kako da primenite ovaj trik?

Postoji nekoliko jednostavnih načina za upotrebu, u zavisnosti od stepena zaprljanosti:

1. Direktno nanošenje za tvrdokorne mrlje

Nanesite malo deterdženta direktno na sunđer ili ivice kade. Koristite meku stranu sunđera kako ne biste oštetili površinu. Izribajte, ostavite nekoliko minuta da deluje, pa isperite toplom vodom.

2. Sprej za redovno održavanje

U bocu sa raspršivačem sipajte toplu vodu i dodajte obilnu količinu deterdženta za sudove. Za jači efekat protiv kamenca može se dodati i malo alkoholnog sirćeta. Poprskajte kadu, pločice i slavine, ostavite da deluje i zatim isperite.

Iskustva korisnika

Reakcije ljudi koji su isprobali ovaj trik uglavnom su veoma pozitivne.

„Godinama sam se mučila sa naslagama na kadi i kupovala skupe preparate. Otkako koristim deterdžent za sudove, sve se skida mnogo lakše i kada ponovo sija“, navodi jedna korisnica.

Druga dodaje da joj je metoda olakšala čišćenje: „Nema više dugog ribanja i naprezanja. Samo nanesem, sačekam i obrišem.“

Dodatna prednost – manje agresivna hemija

Pored efikasnosti, deterdžent za sudove ima još jednu prednost – blaži je i manje iritira disajne puteve u poređenju sa jakim sredstvima na bazi hlora, što ga čini pogodnijim za korišćenje u zatvorenim prostorijama poput kupatila.