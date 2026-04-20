Ako ste ikada pokušali da uklonite zagorele tragove mleka ili masnoće sa ravne ploče na šporetu, znate koliko to može biti frustrirajuće. Iako deluju moderno i jednostavno za održavanje, ove površine često zadržavaju tvrdokorne mrlje koje ne nestaju ni nakon dužeg ribanja.

Dodatni problem je što agresivna hemijska sredstva mogu da oštete površinu i ostave sitne ogrebotine, pa je bolje osloniti se na blaže, prirodne metode.

Dobra vest je da rešenje već imate kod kuće – uz nekoliko jednostavnih trikova, ploča može ponovo da zablista bez napora i bez skupih preparata.

1. So i soda bikarbona

Pomešajte po jednu kašiku soli i sode bikarbone, dodajte malo vode i napravite gustu pastu. Nanesite je na sunđer i lagano istrljajte površinu. Masnoća i nečistoće će se brzo razgraditi. Na kraju prebrišite mlakom vodom i suvom krpom.

2. Limun i soda bikarbona

Pospite sodu bikarbonu po ploči, a zatim je istrljajte kriškom limuna. Ova kombinacija efikasno razgrađuje masnoću, a pritom ne oštećuje površinu. Nakon toga, prebrišite vlažnom krpom.

Mali trik pre čišćenja

Pre nego što počnete, prebrišite ploču mlakom vodom sa nekoliko kapi tečnog sapuna. Ovo će omekšati naslage i olakšati njihovo uklanjanje.

3. Alkoholno sirće

Pomešajte sirće i vodu u razmeri 1:2, sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskajte površinu. Prebrišite mekom krpom – sirće uklanja masnoću, dezinfikuje i vraća sjaj. Odlično je i za svakodnevno održavanje.

4. Pasta za zube

Nanesite malu količinu paste za zube na meku krpu ili vatu i nežno utrljajte na problematična mesta. Posebno je korisna za zagorele mrlje. Nakon toga, prebrišite vlažnom krpom.

Ključ je u nežnim pokretima i mekim materijalima – bez grubog ribanja. Na taj način ćete očistiti ploču, a istovremeno sačuvati njen izgled i dugotrajnost.