Astronautkinja Kristina Kok postala je viralni hit nakon što je objavila snimak ponovnog susreta sa svojim psom. Video je za samo nekoliko dana prikupio više od milion pregleda i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Viralni snimak koji je oduševio internet

Na snimku se vidi kako njen pas, kuja Sejdi, nestrpljivo grebe po vratima, kao da oseća da joj se vlasnica vraća kući nakon svemirske misije.

U trenutku kada se vrata otvaraju, Kok klekne i doziva je, a presrećna Sejdi počinje da trči u krug od uzbuđenja. Ubrzo uzima svoju omiljenu igračku, dok drugi snimak prikazuje njih dve kako zajedno trče po plaži i igraju se uz talase.

Ovaj emotivni susret astronautkinje i psa postao je jedan od najgledanijih viralnih videa u vezi sa svemirskim misijama.

Emotivne reakcije korisnika širom sveta

Snimak je izazvao snažne emocije i dirnuo korisnike širom sveta.

„U istoj nedelji kružiti oko Meseca i trčati po plaži je neverovatno“, napisala je jedna korisnica.

„Odeš do Meseca, vidiš Zemlju kao malu tačku, a onda se vratiš i igraš se sa svojim psom – to je prava zahvalnost za život“, dodao je drugi.

Mnogi su priznali da ih je upravo ovaj trenutak najviše dirnuo od svih snimaka vezanih za misiju.

Uspešan završetak misije Artemis II

Posada svemirske letelice Orion, koju uz Kok čine Rid Vajzmen, Viktor Glover i Džeremi Hansen, bezbedno je sletela u Tihi okean kod obale San Dijego 10. aprila.

Ova istorijska misija predstavlja važan korak ka budućim letovima na Mesec, ali je upravo jednostavan, ljudski trenutak povratka kući pokazao koliko su emocije univerzalne – čak i za one koji dolaze iz svemira.