Upravo zato psihologija naglašava da već nakon nekoliko minuta razgovora možete proceniti da li je neko vredan vašeg vremena ili unosi negativnu energiju u vaš život.

Kako prepoznati toksične ljude u razgovoru

Postoje jasni znakovi ponašanja koji mogu ukazivati na nedostatak empatije i potencijalno toksične odnose. Obratite pažnju ako osoba:

  • stalno prekida sagovornika
  • preuzima glavnu reč u razgovoru
  • deluje nezainteresovano ili odsutno
  • burno reaguje na najmanju kritiku

Ovakvi obrasci ponašanja često ukazuju na emocionalnu nezrelost i mogu biti upozorenje da takva osoba nije dobar izbor za bliske odnose.

Govor tela ne laže

Neverbalna komunikacija igra ključnu ulogu u proceni nečije ličnosti. Znakovi kao što su:

  • prekrštene ruke
  • izbegavanje kontakta očima
  • napeti ili nagli pokreti

mogu ukazivati na stres, nesigurnost ili skrivanje pravih emocija. Stručnjaci ističu da govor tela često otkriva više nego same reči.

Pametna pitanja otkrivaju karakter

Ako želite bolje da upoznate osobu, postavljajte pitanja o tome kako reaguje u izazovnim situacijama, na kritiku ili prilikom donošenja važnih odluka.

Odgovori koji pokazuju empatiju, iskrenost i samosvest ukazuju na emocionalnu zrelost, dok preterano pravdanje i samodopadnost mogu biti znak problema u komunikaciji.

Ne sudite prebrzo

Važno je imati na umu da prvi utisak nije uvek konačan. Stidljive ili pod stresom osobe mogu delovati zatvoreno ili nervozno, što ne znači da su loše.

Zato je najbolje posmatrati ponašanje kroz više susreta kako biste stekli realnu sliku o nekome.

Prepoznavanje toksičnih ljudi i negativne energije može vam pomoći da zaštitite svoje mentalno zdravlje i izgradite kvalitetnije odnose. Naučite da slušate ne samo reči, već i govor tela – jer upravo tu često leži prava istina.

 