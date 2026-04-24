Sa dolaskom kišnih prolećnih dana, mnogi vlasnici dvorišta primećuju naglu pojavu gljiva na travnjacima i u baštama. Vlažni uslovi pogoduju njihovom razvoju, pa nije neobično da se pojavljuju u većem broju.

Iako su mnoge vrste bezopasne i čak korisne za prirodnu ravnotežu zemljišta, neke mogu predstavljati rizik – posebno za kućne ljubimce i osetljive biljke. Dobra vest je da njihovo suzbijanje ne mora uključivati skupe hemikalije.

Kako sprečiti njihov povratak

Prvi korak je jednostavan – uklonite sve vidljive gljive ručno, dok se manje nakupine mogu razgrnuti metlom. Ipak, ključ je u prevenciji njihovog ponovnog rasta.

Da biste to postigli, važno je održavati travnjak:

– uklanjajte opalo lišće, grančice i ostatke biljaka prozračnim – redovno uklanjajte sloj mrtve trave i mahovine

– redovno uklanjajte sloj mrtve trave i mahovine urednim – često kosite travu, jer se kraća trava brže suši

Suva i dobro provetrena površina znatno otežava razvoj gljiva.

Dodatni prirodni trikovi

Postoji nekoliko jednostavnih metoda koje mogu pomoći:

Upotreba cimeta često se preporučuje kao prirodni fungicid – jednostavno se pospe po zemlji

Iako ove metode ne garantuju potpuno uklanjanje problema, mogu ga značajno ublažiti.

Važnost kontrole vlage

Potpuno uklanjanje gljiva je teško jer se njihove spore lako šire i opstaju u zemljištu. Zato je kontrola vlage presudna – što je tlo vlažnije, to su uslovi pogodniji za njihov rast.

Zalivajte umereno i pratite stanje zemljišta, a gljive uklanjajte dok su još male, pre nego što počnu da oslobađaju spore.

Uz ove jednostavne korake moguće je držati situaciju pod kontrolom i održavati travnjak zdravim, urednim i prijatnim za boravak.