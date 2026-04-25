Do kraja aprila očekuje se da će biti izdato 100.000 potvrda za legalizaciju objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je poznat i kao zakon Svoj na svome.

Međutim, da bi rešenje o legalizaciji postalo pravosnažno, građani moraju da uplate taksu od oko 100 evra u roku od 30 dana od prijema ove potvrde.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na građane koji su podneli zahtev za legalizaciju da u što kraćem roku uplate naznačenu taksu, jer bez toga nema rešenja o legalizaciji i sve pada u vodu.

Šta kaže advokat

Kako je za Biznis Kurir objasnio advokat Mihailo Repić, u ovom trenutku u pogledu primene zakona kolokvijalno nazvanog Svoj na svome teško je dati bilo kakvu prognozu o trajanju samog postupka.

- Određene potvrde Agencije za prostorno planiranje su donete i one dalje idu ka katastrima, koji će te i takve objekte da upisuju. Objekti koji nemaju tehničke uslove neće biti upisani, a vlasnici će biti pozvani da otklone nedostatke. Nadoknada može da varira u zavisnosti od površine objekta i zone u kojoj se nalazi. Naknada se ne plaća za objekat ukoliko je jedina nekretnina za stanovanje podnosioca zahteva.

U slušaju da se naknada ne plati, država će sprovoditi određene postupke, kao što je zabrana raspolaganja i slično. Imajući u vidu visinu naknade, koja će za stambene objekte biti najmanja moguća, smatram da je jedino razumno rešenje da se taksa plati - poručio je advokat Repić.

Poštovanje rokova

Nakon što građani prime obaveštenje o obavezi plaćanja naknade, dužni su da uplatu izvrše u što kraćem roku. Zakonski predviđen rok za uplatu je 30 dana od dana prijema obaveštenja kako bi se legalizacija uspešno privela kraju. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju treba da urade sledeće:

proverite da li ste dobili rešenje i obaveštenje o uplati,

obavezno uplatite iznos od 100 evra jer je to uslov za dobijanje konačnog papira,

prilikom uplate koristite ispravan poziv na broj, koji je sada dostupan na rešenjima nakon otklanjanja tehničke greške,

ne prekoračujte rok od 30 dana za uplatu jer rizikujete poništavanje čitavog postupka,

ukoliko ne uplatite taksu u roku od 30 dana, što je zakon predviđen rok, vaš zahtev za legalizaciju biće poništen.