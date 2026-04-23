U vremenu kada luksuzni parfemi koštaju i po nekoliko stotina evra, sve češće se pojavljuju jednostavna, kućna rešenja koja privlače pažnju — a jedno od njih krije se, bukvalno, na kuhinjskoj polici.

Upravo to je otkrila 24-godišnja Elizabet Monahan iz Kalifornije, koja je postala viralna nakon što je podelila svoj neobičan trik: umesto skupog parfema, koristi prirodnu aromu vanile. Ljudi je, kako kaže, stalno pitaju zašto tako lepo miriše.

Vanila kao parfem — neobično, ali efikasno

Elizabet ovaj jednostavan trik naziva svojim „glow up savetom“. Reč je o ekstraktu vanile, sastojku koji se inače koristi u pripremi kolača, ali može da posluži i kao lagana, topla zamena za parfem.

Njegov miris je sladak, blag i nenapadan, što ga čini idealnim za svakodnevnu upotrebu, posebno ako neko želi prirodniju alternativu komercijalnim parfemima.

Kako se koristi?

Najjednostavniji način je da se mala količina ekstrakta vanile nanese direktno na pulsne tačke:

zglobovi

vrat

iza ušiju

Ta mesta prirodno emituju toplotu, pa pomažu da se miris postepeno širi tokom dana.

Elizabet ističe da joj ljudi često prilaze i pitaju koji parfem koristi, ne verujući da je u pitanju nešto što košta svega par stotina dinara.

Domaći sprej od vanile

Za one koji ne žele direktno nanošenje, moguće je napraviti i jednostavan sprej:

1 deo prirodnog ekstrakta vanile

4 dela vode

bočica sa raspršivačem

Sastojke je potrebno dobro protresti pre svake upotrebe. Ako se želi jači miris, može se dodati malo više vanile.

Važna napomena: prava vanila je ključ

Da bi ovaj trik bio efikasan, važno je koristiti pravi ekstrakt vanile, a ne veštačku aromu. Na deklaraciji bi trebalo da stoji „vanilla extract“ među glavnim sastojcima, jer imitacije nemaju isti prirodni miris niti trajnost.

Zašto je postao popularan?

Na društvenim mrežama ovaj trik je brzo privukao pažnju jer kombinuje tri stvari koje ljudi vole:

jednostavnost

nisku cenu

prijatan, „čist“ miris

Komentari korisnika pokazuju da mnogi već imaju ekstrakt kod kuće i da im ideja deluje iznenađujuće praktično.

U suštini, ovaj trend ne zamеnjuje parfeme u potpunosti, ali pokazuje kako ponekad najjednostavnija rešenja mogu da daju neočekivano dobar efekat — bez velikih troškova i komplikacija.