Banjalučka policija podnela je prijavu tužilaštvu protiv stomatologa S .D. i zubnog tehničara O. Š. zbog sumnje da su oštetili Dom zdravlja Banjaluka za 9.750 KM, koje su prisvojili.

U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja.

”Prijavljena lica sumnjiče se da su od 2022. do 2025. godine kao doktor stomatologije i zubni tehničar zaposleni u zdravstvenoj ustanovi pacijentima pružali stomatološke i protetske usluge koje su naplaćivali izdavanjem lažnih računa”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su osumnjičeni time protivpravno prisvojili novac, a zdravstvenu ustanovu oštetili za 9.750 KM.