Potrebno je da pogledate sliku i da odgovorite na pitanje - Šta prvo vidite?

U ovoj optičkoj iluziji mogu se uočiti četiri elementa – žena, reka, most i čamac. Ono što vam prvo privuče pažnju navodno pokazuje vašu najveću manu, osobinu koja vam smeta da napredujete.

Žena

Ako ste prvo primetili ženu, vaša najveća mana mogla bi da bude prevelika usmerenost na fizički izgled.

To ne znači nužno da ste sujetni ili skloni osuđivanju drugih, ali je to nešto čemu pribegavate kada ste pod stresom.

Takođe imate naviku da podižete svoje samopouzdanje poredeći svoj izgled sa izgledom drugih ljudi. Kada se osećate nesigurno, skloni ste da detaljno analizirate i svoj izgled i izgled osoba oko sebe.

Reka

Vaša najveća mana je verovatno opsednutost društvenim statusom.

Svesni ste da je kvalitet međuljudskih odnosa najvažniji, ali vam je ponekad teško da fokus sa karijere i ambicija prebacite na ljude do kojih vam je stalo.

Zbog toga vam društveni položaj neke osobe može biti važniji od načina na koji se ona ponaša prema vama i drugima.

Most

Ako ste prvo ugledali most, to sugeriše da je vaša najveća mana nedostatak empatije.

To ne znači da ste bezosećajni ili da ne umete da saosećate, već da razumevanje tuđih emocija nije uvek vaša prva reakcija.

Čamac

Ako vam je prvo za oko zapeo čamac, to ukazuje na izražen osećaj sopstvene važnosti.

Možda ste zaista sjajna osoba, ali nema potrebe da sebi otežavate život verujući da sve možete da uradite sami.

Ponekad je važno ostaviti ego po strani i osloniti se na sposobnosti i pomoć drugih ljudi, savetuju stručnjaci, prenosi Mirror.