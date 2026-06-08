U nekom zatvoru došao novi policajac da radi kao čuvar. Upravnik ga upozorava o neposlušnosti zatvorenika. Na to će policajac:
- Ma nema problema šefe, ko ne sluša, ima da leti napolje!
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Vic dana: U nekom zatvoru došao novi policajac da radi kao čuvar...
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U nekom zatvoru došao novi policajac da radi kao čuvar. Upravnik ga upozorava o neposlušnosti zatvorenika. Na to će policajac:
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