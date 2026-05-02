Mnogi tada primete da se smrad iz kupatila ili kuhinje pojačava, iako redovno održavaju higijenu. Razlog za to najčešće nije nečistoća u stanu, već povećan pritisak vazduha u kanalizacionim cevima.

Kada padne jaka kiša, kanalizaciona mreža se puni vodom, što stvara pritisak koji gura vazduh nazad kroz cevi. Taj vazduh nosi neprijatne mirise direktno u vaš dom. Ključnu ulogu u sprečavanju ovog problema ima sifon – mali deo instalacije koji zadržava vodu i sprečava povrat gasova. Međutim, ako je sifon suv, zapušen ili oštećen, neprijatan miris iz odvoda lako ulazi u prostoriju.

Najčešći uzroci smrada iz odvoda su isušen sifon, nagomilane masnoće, kosa i ostaci sapuna, kao i dotrajale gumice na spojevima cevi. Takođe, u nekim zgradama problem može biti i loša ventilacija kanalizacionog sistema. U cevima se vremenom stvara biofilm – sloj bakterija koje proizvode gasove neprijatnog mirisa, poput sumporovodonika, koji podseća na pokvarena jaja.

Dobra vest je da postoji jednostavno i prirodno rešenje za čišćenje odvoda koje možete primeniti odmah. U odvod sipajte šolju sode bikarbone, zatim dodajte šolju belog sirćeta i ostavite da deluje oko 15 minuta. Nakon toga, nalijte litar ključale vode. Ova kombinacija razgrađuje masnoće, uklanja naslage i neutrališe neprijatne mirise. Za jači efekat možete dodati i malo krupne soli.

Ako želite trajno rešenje za neprijatne mirise iz kanalizacije, važno je redovno održavanje. Vodite računa da sifon uvek ima vode – ako neki odvod retko koristite, sipajte malo vode svakih nekoliko dana. Takođe, koristite mrežice za kosu u tušu i cediljke u sudoperi kako biste sprečili zapušavanje.

Redovno proveravajte i gumene zaptivke ispod lavaboa, jer oštećene gumice mogu biti uzrok širenja mirisa. Hemijska sredstva koristite umereno, jer mogu oštetiti cevi.

Ukoliko neprijatan miris iz odvoda ne nestaje uprkos svim merama, moguće je da je problem dublji – poput zapušenih ventilacionih cevi ili oštećenja instalacija. U tom slučaju najbolje je pozvati stručnjaka koji može precizno utvrditi uzrok.

Uz pravilno održavanje i jednostavne trikove, možete efikasno ukloniti smrad iz odvoda i održati svežinu u svom domu, čak i tokom kišnih dana.