Parfemi traju veoma dugo, ali ipak imaju svoj rok trajanja i važno je znati kada je vreme da se od njih oprostimo. Vezujemo ih za uspomene, raspoloženja i lični stil, pa nije iznenađujuće što se mnogi godinama ne odriču svoje omiljene bočice.

Ipak, za razliku od dijamanata, parfemi nisu večni. Čak i kada stoje zatvoreni i izgledaju nepromenjeno, vremenom mogu da izgube kvalitet. Ako vam se čini da miris više nema prepoznatljivu notu ili vas iznenadi kada ga nanesete, moguće je da se pokvario. Evo nekoliko znakova koji to otkrivaju.

1. Miris se promenio

Najčešći znak je promena samog mirisa. Ako parfem počne da miriše kiselo, metalno, alkoholno ili podseća na sirće, to znači da su se njegove komponente razgradile. Posebno su osetljivi citrusni i cvetni parfemi koji brzo gube svežinu.

Ako se miris odmah „raspadne“ nakon nanošenja ili ostane samo neprijatan trag, parfem verovatno više nije u dobrom stanju.

2. Boja nije ista

Parfem koji je nekada bio bistar, a sada je tamniji, mutan ili žućkast, pokazuje znakove oksidacije. To se dešava kada je duže izložen vazduhu, svetlosti ili toploti.

Iako neki parfemi prirodno menjaju nijansu, nagla promena boje obično znači da je kvalitet već narušen.

3. Tekstura se promenila

Parfem bi trebalo da bude lagana, tečna tečnost. Ako postane gušći, uljast ili ostavlja čudan trag na koži, moguće je da su se sastojci razdvojili. U tom slučaju miris više nije stabilan, čak i ako na prvi utisak deluje u redu.

4. Kraće trajanje na koži

Ako parfem koji je ranije trajao satima sada nestaje vrlo brzo, to može ukazivati na to da su se njegove isparljive note raspale. Promena postojanosti često je znak starenja mirisa.

5. Reakcije na koži

Najjasniji signal je promena reakcije kože. Parfem koji se pokvario može izazvati iritaciju, crvenilo, svrab ili peckanje.

Čak i ako ga ranije niste osećali kao problematičan, promena hemijskog sastava može ga učiniti agresivnijim za kožu, što je jasan znak da ga više ne treba koristiti.

Kako produžiti vek parfema

Da bi parfemi duže trajali, treba ih čuvati dalje od:

direktne sunčeve svetlosti

toplote

vlage

Kupatilo nije idealno mesto za njihovo čuvanje, jer je često vlažno. Najbolje je držati ih u originalnoj kutiji, na suvom i tamnom mestu, sa dobro zatvorenim raspršivačem.