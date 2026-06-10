Masovna najezda komaraca naterala je turiste u Rusiji da se kriju u automobilima:

Deleći video na društvenim mrežama, jedan korisnik je napisao da rojevi ovih insekata sprečavaju ljude da izađu iz svojih automobila.

Na hiljade komaraca je zujalo u rojevima

Zastrašujući video je postao viralan i prikazuje turiste kako traže sklonište dok komarci preplavljuju popularno mesto za zabavu u Rusiji.

Snimak prikazuje hiljade komaraca koji prekrivaju područje, toliko gusto da su vidljivi u vazduhu i na površinama. Prema izveštaju, turisti su putovali do jezera Ščučje u regionu Burjatije da bi uživali u pejzažu. Ali ono što je trebalo da bude opuštajuće putovanje pretvorilo se u haos za nekoliko minuta. Turisti su potrčali do svojih automobila da bi pobegli od ovih insekata i sklonili se. Nisu imali priliku da posete jezero.

Deleći video na društvenim mrežama, jedan korisnik je napisao da rojevi ovih insekata sprečavaju ljude da izađu iz svojih automobila. Drugi korisnik je rekao da „ove godine ima mnogo komaraca svuda, ali da nikada ranije nije video ništa slično“.

Scena iz horor filma

„Strašno - kao skakavci“, rekao je drugi korisnik. U međuvremenu, treći je rekao putnicima da „poprave antenu“.

Jedan korisnik je napisao da video izgleda kao „nešto iz horor filma“ i izrazio zabrinutost zbog izveštaja da se „ruski Astrahan bori sa ogromnim rojevima komaraca, a meštani kažu da insekti ulaze u usta i noseve ljudi“.

Prema rečima entomologa, očekuje se da će takav ekstremni nivo aktivnosti komaraca potrajati do sledeće nedelje.

Ovo nije prvi put da se ovakav incident dogodio u Rusiji, jer su milioni komaraca sišli na poluostrvo Kamčatka pored Beringovog mora 2021. godine, piše ndtv.