Sve što treba da uradite je da stavite kiseli krastavac u plastičnu kesu, stavite ga u zamrzivač na najmanje četiri sata i zaboravite na njega.

Poboljšava ukus hrane

Da li ste čuli da rendani zamrznuti kiseli krastavac zaista može da promeni i poboljša ukuse hrane?

To je kulinarski trend koji je postao popularan.Kiseli krastavac se renda na salatama, sendvičima, supama, jelima od mesa i povrća. Sve što treba da uradite je da stavite kiseli krastavac u plastičnu kesu, stavite ga u zamrzivač na najmanje četiri sata i zaboravite na njega dok vam ne zatreba dodatak koji će jelima dati svežinu i otvoriti put drugim ukusima svojim kiselinama i naglasiti ih.

Uz salate, uštipke, meso...

Oni koji obožavaju ukus kiselih krastavaca dobro znaju šta oni mogu da urade, tako da im nisu potrebni dodatni argumenti.

Jedan od jednostavnih recepata u kojima se zamrznuti krastavci dobro slažu je salata od paradajza, maslina i sira koju začinite maslinovim uljem i krupnom solju.

Takođe možete izrendati zamrznute kisele krastavce na pljeskavice, uštipke, pohovano meso ili pržena jaja. Generalno će se dobro slagati sa prženom hranom, dajući joj potrebnu svežinu, piše Pun kufer.