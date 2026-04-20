Ako ste odrastali 60-ih i 70-ih godina, verovatno pamtite detinjstvo ispunjeno slobodom – vožnju bicikla bez nadzora, spontana druženja i igre koje su nastajale iz čiste dosade. Danas roditelji uz pomoć tehnologije mogu u svakom trenutku da znaju gde im je dete, što otvara pitanje: da li je savremeno detinjstvo postalo previše kontrolisano?

Nova meta-analiza ponovo pokreće tu raspravu. Istraživači su primetili da deca prezaštitnički nastrojenih roditelja češće kasnije pokazuju blago povišen nivo anksioznosti i depresije. Iako to ne dokazuje direktnu uzročno-posledičnu vezu, ukazuje na to da stalno mešanje roditelja može imati skrivene posledice.

Šta pokazuje meta-analiza

Analizirani su rezultati 52 različita istraživanja kako bi se uočili obrasci koji pojedinačne studije ne mogu jasno da prikažu. Uočena je dosledna, iako blaga povezanost između prezaštitničkog roditeljstva i unutrašnjih psiholoških tegoba poput anksioznosti i depresije.

Te tegobe najčešće uključuju:

stalnu zabrinutost

osećaj tuge

povlačenje iz društva

Većina ispitanika bila je u ranim dvadesetim godinama, pa rezultati najviše oslikavaju stanje adolescenata i mladih odraslih. Slični obrasci primećeni su u različitim kulturama i ekonomskim sredinama.

Kako izgleda prezaštitničko roditeljstvo



Važno je napraviti razliku između uključenosti i prezaštite. Problem nastaje kada roditelji reaguju prečesto i bez stvarne potrebe, na primer:

rešavaju svaki sukob umesto deteta

komuniciraju sa drugima u ime deteta

preuzimaju odgovornost za situacije koje dete može samo da reši

Istraživanja pokazuju povezanost ovakvog ponašanja sa kasnijim problemima, ali naglašavaju da uzrok i posledica nisu jasno razdvojeni – moguće je i da anksiozna deca podstiču roditelje na veću kontrolu.

Zašto je samoregulacija važna

Otpornost se u velikoj meri svodi na sposobnost samoregulacije – upravljanje emocijama i ponašanjem bez stalne pomoći odraslih. Ona se razvija kroz svakodnevne situacije: rešavanje konflikata, suočavanje sa stresom i prihvatanje neuspeha.

Deca ovu veštinu ne uče iz teorije, već kroz iskustvo – pokušaje, greške i neprijatne situacije, uz podršku, ali bez stalnog uplitanja roditelja.

Uloga slobodne igre

Jedan od razloga zašto se često pominju ranije generacije jeste veći prostor za slobodnu igru. Istraživanja pokazuju da deca koja imaju više nestrukturiranog vremena razvijaju bolju samokontrolu.

Posebno se ističe značaj takozvane „rizične igre“ – aktivnosti koje uključuju određeni, kontrolisani rizik, poput penjanja ili samostalnog istraživanja. Takva iskustva doprinose fizičkom zdravlju, ali i socijalnim veštinama.

Zašto se danas deca manje kreću samostalno

Promene nisu samo posledica roditeljskih odluka. Okruženje igra veliku ulogu. Jedan od glavnih razloga je povećan saobraćaj i osećaj nesigurnosti, zbog čega roditelji češće ograničavaju kretanje dece.

Uz to, škole i institucije uvode stroža pravila kako bi smanjile rizike, ali time često smanjuju i prilike da deca nauče kako da procenjuju opasnosti u stvarnim situacijama.

Šta je pravi balans

Ovo ne znači da decu treba prepustiti samima sebi. Zanemarivanje nosi ozbiljne posledice, a ni svako okruženje nije bezbedno. Suština je u ravnoteži:

dati detetu prostor da donosi odluke

dozvoliti mu da iskusi frustraciju

ohrabriti ga da samostalno rešava manje probleme

Otpornost se ne gradi kroz velike lekcije, već kroz svakodnevne, male izazove koje dete uspešno prevazilazi.

(Blic)