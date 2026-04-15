Javna rasprava o izmenama i dopunama Porodičnog zakona završava se u petak. Predložene izmene uvode eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja dece, a roditelji ili staratelji koji udare dete biće pod "korektivnim nadzorom".

O ovoj temi govorili su gosti u emisiji "Uranak" na televiziji K1, Snežana Anđelić, Ljiljana Abramović Savić i Nebojša Perović, otkrivajući kako bi sve ovo moglo da izgleda u praksi.

Psiholog Snežana Anđelić upozorava na ozbiljne posledice koje fizičko kažnjavanje može ostaviti na razvoj deteta.

"Deca su ranjiva kategorija, ona ne mogu sama sebe da zaštite. Istraživanja pokazuju da to izaziva ozbiljne posledice po razvoj deteta, zato i mora da postoji zakon", kazala je Snežana.

Pedijatar i počasna predsednica Udruženja za pomoć porodici Ljiljana Abramović Savić ukazuje na to koliko vaspitanje počinje još tokom trudnoće.

"Vaspitanje kreće vrlo rano, suštinski dok je žena trudna. Kako se ona ponaša, mlade žene niko ne uči da sve ono što one u trudnoći proživljavaju, sve to na jedan biološki način utiče na dete. Tako da kroz tih devet meseci formira razne poremećaje u detetu ako je ona agresivna, troši droge, alkohol. Treba prvo ispoštovati tih prvih devet meseci, a onda kada beba dođe, prihvatiti je sa ljubavlju i vaspitanje kreće od uspavanke, maminog glasa, dodira, snage koja ga diže, ljubavi kojom ga privija na grudi. Porodica je velika škola ljubavi, tu se uči ljubav, unutar porodice", kaže Ljiljana i objašnjava:

"Batina nije dobra. Vaspitanje kreće od najranijih dana, kreće intenzitetom glasa. Kada dete prohoda, ono odmah ide za vruću ringlu, šteker, tu morate da govorite. Prvo idete laganim glasom, pa onda malo jačim glasom. Ali imate one dece koja idu dalje, idu pod auto, pa će žice da stave u šteker, pa kada jako viknete, ako ni tada ne stane, postoji jedno mestašce, malo zaobljeno, koje služi za jednu malu klepku. Ne tući po glavi, rukama, ali to se zove opomena. Šljapnete ga po guzi. Ako se to oduzme roditeljima i zbog šljapke budu išli ili zbog toga što intenzivnije postave dete na mesto, to će biti propast", dodala je.

"Velike opasnosti kriju se u ovakvom predlogu i načinu na koji će biti sprovođen. Bojim se da će ovde biti dosta prostora za zloupotrebu", objasnila je.

Šta je najveći problem zakona?

Advokat Nebojša Perović upozorava na, kako tvrdi, ozbiljne posledice koje bi novi zakon mogao da ima po roditeljska prava.

"Zakonom, i svi smo mi protiv toga da neko zlostavlja, bije, tuče i tome slično. Međutim, ovim zakonom se oduzima pravo roditeljima da mogu da vaspitavaju decu. U zakonu novom piše da je i to 'klepanje po guzi ili ćuška' nasilje. Nedozvoljavanje odlaska na more šesnaestogodišnjaku je nasilje. Sve što nije udovoljavanje detetu je nasilje. Sada idemo, sada više nema mlađe maloletno ili starije maloletno lice, ovim zakonom se i to briše. Dete više nije do 14 godina nego do 18. Sve moguće međunarodne konvencije koje postoje o pravima deteta se sada primenjuju.

Onda se briše da dete tek od 10 godina može da izrazi svoje mišljenje u slučaju razvoda ili nečega. Sada može i dete od 5 godina. Ovim zakonom se prave 'deca kukuruza u Srbiji'. Sva moguća prava se daju detetu, daje se nekome ko nije ni krivično odgovoran. I to u zemlji u kojoj imamo dete koje je izvršilo najkrvaviji zločin u Evropi i svetu. Ovim zakonom se gura prst u oko celom narodu", objašnjava advokat.

"Roditelj više nema uticaj na dete. Nemate ga na detetu", kazao je Perović.

"Korektivni nadzor sada više nema frontalno, nego na prvu se menja. Nabrajano je sve što je nasilje i kaže ovako, žrtve nasilja, deca moći će putem aplikacije koju će da osnuje Republika Srbija da primaju prijave za nasilje u porodici i onda će moći da se reaguje. Sledeći stav kaže ovako, primer korektivnog nadzora – ministar nadležan za brigu o porodici će pravilnikom urediti primenu korektivnog nadzora. Sada su se poslužili lukavstvom, sada nije pošteno kao pre, kao što su rekli da će moći da oduzimaju decu u slučaju ćuške ili bilo čega, sada će to na jedan način, kada se budu usvojile izmene i dopune, naći će se neko da kaže da je zakonska obaveza. Ovim izmenama i dopunama roditeljima se oduzima pravo da podižu decu, vaspitavaju i da decu upućuju kako treba da žive", objasnio je.