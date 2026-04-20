Na prvi pogled – scena koja ledi krv u žilama. Ipak, iza nje se krije zanimljiva priča iz prirode.

Jedan lokalni pastir iz Hercegovine zabeležio je neobičan prizor na pašnjaku – „ples“ poskoka. Sve se dogodilo dok su pastiri čuvali stada na obroncima iznad Duvanjskog polja, između Eminovog Sela i Mokronoga.

Iako deluje zastrašujuće, ovaj prizor zapravo nema veze sa napadom. Naprotiv, reč je o fascinantnom prirodnom fenomenu. Na prvi pogled može izgledati kao ljubavni ritual mužjaka i ženke, ali u stvarnosti je u pitanju borba dva mužjaka za prevlast i pravo na parenje.

Pastiri koji su sve to posmatrali nisu znali o čemu se radi, pa su prizor propratili spontanim i slikovitim komentarima, koji su snimku dali dodatnu dozu autentičnosti i humora.

Poskoci važe za jedne od najopasnijih zmija u ovom delu Evrope, ali su istovremeno i izuzetno zanimljivi predatori. Najčešće se mogu sresti na jugozapadu Bosne i Hercegovine i u južnim krajevima Hrvatske.

Sa dolaskom toplijih dana njihova aktivnost raste, baš kao i broj ljudi koji borave u prirodi, pa je važno biti oprezan i svestan okruženja.